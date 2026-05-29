梁次震看Vera Rubin時代來臨 廣達迎接AI新局

廣達（2382）今天開完股東常會，管理層拍板將持續精進在AI領域的表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕廣達（2382）今天開完股東常會，關於市場關注下一代AI伺服器平台發展，副董事長梁次震表示，輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台將帶來更高運算效能，對供應鏈而言也代表新的挑戰。由於與前一代產品相比有相當大的差異，無論是系統設計或整體架構都需要重新調整。

梁次震認為，目前不僅AI伺服器持續成長，通用伺服器需求也同步提升，包括圖形處理器（GPU）、張量處理器（TPU）及中央處理器（CPU）等運算需求都在增加，帶動整體伺服器市場擴張。廣達目前並未面臨明顯缺料壓力，主因客戶多已提前進行長期規劃，並透過長約模式與供應商協調產能，因此供應鏈能夠有較充裕時間準備材料。

請繼續往下閱讀...

不過梁次震也坦言，未來最大的挑戰反而是產能與電力供應，隨著AI基礎建設需求快速成長，產能擴充不只是增加廠房，更需要同步取得足夠電力資源，而電力建置往往需要提前數年規劃，成為產業擴張的重要關鍵。

談到市場持續關注智慧穿戴裝置發展，梁次震說，廣達投入AI眼鏡研發已超過10年，目前相關技術持續精進，產品朝向更輕薄短小的方向發展，距離市場期待的形態已愈來愈接近。不過下游對產品的要求極高，希望眼鏡能夠兼具時尚外型、輕量化設計以及完整功能，因此相關技術至今仍持續改良與優化。

梁次震表示，目前產業最大的挑戰仍在於如何將各項元件進一步縮小，同時兼顧運算能力、續航力與配戴舒適度。隨著技術進步，相關產品已逐漸接近市場可接受的形態，廣達也持續投入資源加以精進。目前持續與多家國際大型科技企業保持合作，並不斷更新最新技術進展，希望能夠在下一波智慧穿戴裝置浪潮中取得有利位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法