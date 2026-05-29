長榮航：暑假訂位量成長20-30％ 樂觀看下半年

圖中為長榮航空董事長林寶水。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航今天召開股東會，總經理孫嘉明表示，在客運、貨運需求同步帶動下，暑假訂位量年增20%至30%，預期第4季也穩健，而貨運方面，受惠AI相關產業暢旺，推升貨運成長，全年營運樂觀。

孫嘉明表示，1-4月營收表現亮眼，目前觀察，暑假期間訂位量較去年同期成長20%至30%，台灣旅客出國主要目的地為東北亞與東南亞，歐洲雖座位數較少，但需求同樣強勁，再加上也有許多轉機客，第3季旺季相當不錯，預期第4季表現同樣穩健，全年營運維持強勢。

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孫嘉明指出，貨運方面，在AI相關需求帶動下，貨運動能持續強勁，運價維持相對高檔，整體營運展望仍相當樂觀。

針對近期油價維持高檔，孫嘉明指出，長榮航不會大幅減班來因應，現有航班將維持正常運作，僅會視市場狀況彈性調整機型配置，而在市場需求仍高、票價維持穩定下，營收可望持續成長，雖然燃油附加費因反映具有遞延性，無法完全即時反映成本，但整體仍可控。

孫嘉明表示，目前整體油料供應沒有太大問題，僅有少數國家因為原本油料供應量就有限，取得資源較受限制，但不影響整體營運，目前除持續關注市場需求與油價變化外，既定擴張計畫不受影響，華盛頓航線仍將按原訂計畫於6月26日開航，而為提升南部市場服務，高雄航線將投入全平躺座位的Airbus A330-300機型，執行東京與浦東、澳門航班，持續透過航網與機隊調整擴大市場布局。

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