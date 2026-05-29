星宇發1個月年終獎金被罵翻！張國煒直球回應全說了

星宇航董事長張國煒。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）今日召開股東會，董事長張國煒指出，持續與ONE WORLD聯盟接觸，但因成立七年，扣除疫情期間的實際運營只有三年多，航網去年才開始有較大擴展，因此聯盟會員對星宇了解不夠，所以星宇暫時採取以與會員合作的方式，但總有一天一定進ONE WORLD。

對於獲利、年終獎金較其他國航差，而離職率高一事，張國煒說，離職率也還好，前年5.76%、去年下降到5.12%，其實還好，主要是第一點是全新航空公司，福利無法與其他國航二家比，他們痛苦期已經過了，包括建築物、飛機、模擬機等都攤提完畢，我們才剛開始，去年還有2億元獲利，算是真的了不起，航空業本來就不好經營，拿星宇跟二家對比，不公平，台灣酸民文化，每天講來講去，我也看不在眼裡。

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張國煒說，美國ICE事件影響留學生等搭機意願，日本線則受到地震預言，航空公司都很受傷，去年可說根本沒有暑假旺季。

至於年終獎金一事，張國煒說，年終獎金偏低，這是大家努力的結果，我也沒有藏私，有賺錢肯定就發，沒賺錢就沒有，大家需要接受的結果，「我沒有領過公司薪水，飛行也沒拿到加給，沒有佔員工任何便宜」。

張國煒說，經營航空業真的不簡單，如果很簡單，黃仁勳也可以來開，感謝所有員工努力，沒有要求大家共體時艱，成績是大家跑出來的，大家都要接受，堅信星宇航空一定會成功，但需要時間。

張國煒說，年終獎金被酸的事情，我是很受傷，我成立公司的初心，不是來虐待員工的，我也很想被員工稱讚阿，否則我去當我公子哥、環遊世界，經營星宇還要被罵慣老闆，虐待員工不是我做人處事的原則，有人叫我拿自己的錢來發給員工，這還要繳贈與稅，年終獎金的事情還是要在體制內。

星宇航空去年年終獎金發放1個月。

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