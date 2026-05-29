焦點股》盟立：先進封裝設備接單旺 股價漲停鎖住

自動化設備廠盟立（2464）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕自動化設備廠盟立（2464）昨召開股東會，受惠轉型奏效，半導體先進封裝已成公司重中之重，四座廠都正積極擴產中，目前在手訂單達百億元，帶動未來三到五年營運成長可期，加上轉投資布局人形機器人領域，激勵今股價漲停達184.5元鎖住，創新高價，一舉上漲16.5元，截至9點56分，成交量逾1.3萬張。

盟立指出，公司近三年從傳統物流、面板轉型到半導體，並且專注與客戶進行驗證，因轉型成功，預期今年營運將顯著好轉，先進封裝相關設備是重中之重，因應主要客戶的需求，公司四座廠都積極擴產中，預期年產能將從幾百台增加到幾千台，目前在手訂單達百億元，估計帶動未來三到五年營運成長可期。

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盟立今年第一季由虧轉盈，稅後淨利4917萬元，每股稅後盈餘0.24元，創近5季最佳成績；盟立預期第二季營收將比上季成長，下半年又將比上半年好，今年營收力拚成長二成。人形機器人、鈣鈦礦太陽能相關技術等轉投資事業，營運還待時間發酵。

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