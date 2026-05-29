砸百萬退休金入股市還玩槓桿！62歲阿伯血淚教訓太震撼

近年來，越來越多的老年人考慮將工作期間累積的資產進行投資，以補貼退休後的生活開支。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在學校任職的日本男子坂本達也（化名）62歲退休，拿到了2200萬日圓（約新台幣433萬元）的退休獎金，原本計畫與妻子過著簡單生活，但在朋友影響下投入股市投資，卻遇上全球市場下跌導致資產大幅縮水。為了挽回損失，他持續加碼卻反而虧損擴大，最終不得不認賠出場，如今也開始尋找兼職以補貼生活開支。

回憶過往，坂本達也坦言：「我當時真應該聽我妻子的話。這一切都是因為我的驕傲和急躁。」退休幾個月後，坂本達也在一次與多年未見的大學老友的聚會上，大家聊起了目前進行某種形式的資產管理，例如投資新的NISA帳戶、股票或房地產。

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有朋友好奇坂本達也把退休金都花在那裡了？坂本達也回應自己沒有特別對退休金做什麼，於是周圍的人紛紛說：「在這個時代，什麼都不做才是最大的風險」、「通膨會讓現金的價值持續下降喔。」

坂本達也因此產生強烈的焦慮感，心想：「身為教師、長期待在狹小世界的自己，是否已經被社會的常識所拋下了？」此後幾日，他開始瘋狂查看YouTube和社群媒體，尋找如何投資之類的資訊。

不久之後，坂本達也將退休金中的1000萬日圓（約新台幣196萬元），一次性投入波動劇烈的海外科技股以及連動NASDAQ指數的槓桿型基金。

當他在家中用電腦準備開設投資帳戶時，遭到惠子強烈反對，「你從來沒有做過投資，現在用退休金開始投資太危險了。」然而坂本達也卻說：「現在是讓錢也去工作的時代，只靠存款是不會增加的。」並無視妻子的阻止，強行開始投資。

然而就在那之後，全球股市開始下跌。坂本達也所購買的股票在數個月後大幅暴跌，他每天反覆查看資產變化，情緒隨之起伏不定，甚至在半夜也會多次查看股價，失眠的日子越來越多。

「如果現在賣掉，就會把損失確定下來。總有一天會漲回來的。」坂本達也一邊這樣安慰自己，一邊為了挽回損失，又把剩下的退休金繼續加碼投入。然而市場的下跌趨勢並沒有停止，這讓他損失愈發慘重。

正當坂本達也凝視著顯示大幅虧損的帳戶畫面時，身後的惠子靜靜地開口：「我早就說過不要做了……接下來該怎麼辦？」這讓坂本達也無言以對，最終，他因為精神上無法承受壓力，將投資帳戶中剩餘的資金全部贖回，並確定了損失。最後留下的退休金，只剩原本的一半左右。

坂本達也表示：「失去的錢已經不會再回來了。接下來只能增加再就業或打工的時間，並且節省生活開支。」

近年來，越來越多的老年人考慮將工作期間累積的資產進行投資，以補貼退休後的生活開支。然而，許多人在缺乏足夠知識的情況下貿然投資，最終導致退休金大幅縮水。報導認為，當手中握有一筆退休金這樣的資金時，更應該避免被周遭資訊或一時的投資熱潮影響，而是依照自身的生活規劃，進行穩健的資產管理。

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