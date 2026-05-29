黃仁勳為何一直來台灣？外媒也好奇給出答案

輝達執行長黃仁勳。（記者張嘉明攝）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪問台灣，引發各界關注。外媒統計，這是他自2023以來，第11次訪台，同時提出一個問題，為何黃仁勳不斷重返「人工智慧革命中心」呢？

美國獨立媒體Domino Theory報導指出，2023年5月25日，輝達市值飆漲1840億美元，創下美國股市史上單日漲幅最大的紀錄之一。當週晚些時候，黃仁勳時隔4年重返台灣，受到了熱烈歡迎。

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自2023年以來，黃仁勳目前已是第11次訪台。原因其實不難理解，全球市值最高的公司輝達，高度依賴全球最大半導體製造商台積電生產先進GPU。之外，輝達的供應鏈中還與約150家台灣企業合作。

今年稍早，黃仁勳曾表示，台積電必須「非常努力」才能滿足輝達的需求，而這可能意味著未來10年內，台積電必須將產能擴增一倍。如今的台積電早已產能吃緊，不只要應付輝達的 AI 晶片需求，也必須滿足其他科技巨頭的訂單。

除了拜訪台積電董事長暨總裁魏哲家外，黃仁勳每次訪台時，也都積極進行某種程度的「公共外交」。他昨天在輝達台北新總部動土典禮上表示，台灣是「AI革命的核心」，而這也是他經常重複的說法。黃仁勳對台灣的讚美，加上他會講台語，以及經常外出品嚐台灣小吃，使他成為超級明星，這股熱潮也被廣稱為「仁來瘋（Jensanity）」。

《路透》則報導，黃仁勳受訪表示，台灣是AI革命的震央，從晶片製造、先進封裝、系統組裝到AI超級電腦，均在台灣完成，輝達與台灣眾多夥伴合作，讓AI基礎建設得以落地，強調「Taiwan is growing」，且台灣在全球科技電子製造中心的地位，將維持相當長一段時間。

Domino Theory報導表示，雖然經常與美國總統川普互動的黃仁勳，看起來像是天然支持台灣主權的人物，但他其實很少公開談論這個議題。儘管如此，黃仁勳仍或許是與川普關係最密切、同時對台灣維持正常運作擁有最大利益關係的人之一。

黃仁勳曾表示，美國若想擺脫對海外晶片製造的依賴，可能需要長達20年。台積電已同意投資超過1500億美元，在亞利桑那州建立晶片製造生態系，但截至目前，全球超過90%的先進晶片，仍是在台灣完成製造與封裝。

下週黃仁勳將發表主題演講，預計將談到輝達未來台北辦公園區的進展，以及下一代Vera Rubin。他也很可能會講幾句中文，並向台下的親人致意，報導形容，這將會是一場極具魅力的演出。

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