超越OpenAI！Anthropic新一輪募資後 市值衝上9650億美元

Anthropic在最新一輪募資後，市值達到9650億美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Anthropic在最新一輪募資後，這家AI公司市值達到9650億美元（約新台幣30.30兆元），首度超過競爭對手OpenAI。

綜合外媒報導，在H輪募資中，Anthropic籌得650億美元（約新台幣2.04兆元），使得公司市值超越了OpenAI在3月募資後的8520億美元（約新台幣26.75兆元），加劇了兩家公司在快速發展的AI領域爭奪領先地位的激烈競爭。

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Anthropic的市值從2月的3800億美元（約新台幣11.93兆元）倍增，反映出這家公司在AI領域的快速崛起，成功躋身為AI競賽中的領先競爭者，以及投資人極大的需求。

Anthropic在一篇部落格文章中表示，自2月完成G輪募資以來，公司在全球企業客戶的採用率持續成長，本月初，公司的年營收預估突破470億美元（約新台幣1.47兆元）。

知情人士透露，Anthropic尋求募資的同時，也在準備上市。Anthropic和OpenAI都計劃進入公開市場，以獲取為其服務提供支援和訓練新模型所需的運算資源。

近幾個月以來，Anthropic一直難以滿足需求，迫使公司在高峰時段限制使用，並透過在非尖峰時段提供更多運算資源來鼓勵用戶使用。

這一輪募資由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和Sequoia Capital領投，每家投資方都投入超過20億美元（約新台幣628.2億元）。知情人士透露，Alphabet旗下的Google在這輪投資也投入了數十億美元，這是公司先前承諾的400億美元（約新台幣1.25兆元）投資的一部份。

Anthropic表示，亞馬遜也依照先前承諾，在這輪投資中投入50億美元（約新台幣1570.5億元）。3大記憶體製造商美光、三星和SK海力士也參與了本輪投資，使得這輪募資總額遠遠超過Anthropic最初設定的300億美元（約新台幣9423億元）目標。

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