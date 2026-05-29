1萬翻成1.4億！沒人脈、沒背景也能做到 他靠「這招」拼出財富自由

日本1名創業家分享以5萬日圓創業，成功累積到7.2億日圓的心路歷程。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人夢想在年輕時累積上億元的財富，就能提早實現財務自由，過上真正由自己掌控的人生；但，只靠定期定額投資或存退休金，往往需要數十年時間，還未必能在體力與精力最充沛的黃金歲月享受到自由生活。日本創業家分享，最快速累積個人財富的方法，就是「創業後出售公司股權」。

對此，日本創業家繁田薰（Kaoru Handa）分享自己如何從一個沒有存款、沒有學歷、沒有人脈、沒有知名度的打工族，僅靠著5萬日圓（約新台幣1萬元）資金創業，在7年後以7.2億日圓（約新台幣1.4億元）出售公司，成功實現財富自由的經歷。他在反覆思考後，認為最快速累積個人財富的方法，就是「創業後出售公司股權」。

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他強調，成功創業最重要的從來不是資金、背景或關係，而是建立一套「不容易失敗的商業模式」。

繁田薰指出，大多數人從20多歲開始工作，到60多歲退休，人生最精華的40多年幾乎都投入在工作之中。如果想過上真正自由的人生，至少需要擁有2億至3億日圓（約新台幣4000-6000萬元）的資產，但這筆金額大於一般人一輩子的總收入，即使在企業一路升遷，也很難在40歲前累積完成。

他坦言，自己過去也長期過著打工生活，既沒有耀眼履歷，也沒有社群媒體影響力，更沒有可以依靠的人脈資源。因此，如何能在40歲前累積足夠資產，成為所謂的「億萬富翁」，除了需要本金外，還需要時間、專業知識與運氣配合。

即便創業成功，公司賺到的錢原則上屬於企業，經營者也未必能直接獲得數億元現金，也就是說，先建立一家有價值的企業，再透過出售股份獲得一次性的大額資本利得。

他指出，如果能在40歲左右完成這件事，未來的人生將擁有更多選擇權與自由。為了提高成功機率，他選擇切入一個資本需求極低、但市場規模極大的領域：協助企業獲取客戶與訂單。

據報導，這個核心模式並不複雜：自己負責廣告投放與客戶開發，取得訂單後，再將實際工作委託給合作廠商執行。換句話說，專注於掌握最關鍵的流量與客源，而非親自處理每個服務細節。繁田認為，無論什麼產業，本質上都需要客戶；沒有客戶，再好的產品與技術都沒有意義。因此，「集客能力」其實是所有商業活動的核心。

更重要的是，許多中小企業並沒有能力建立專業的行銷與廣告部門，因此將集客工作外包，往往比自行經營更有效率。

繁田表示，在網路時代，創業門檻已大幅降低。當年自己真正投入的工具只有3樣，包括網路廣告、網站及一支手機。他透過低成本測試市場需求，不斷優化廣告與服務內容，再逐步擴大規模，即使資金有限，也能避免一次投入過大而導致失敗。

他特別強調，這種模式甚至適合上班族從副業開始嘗試，其重點不是一次投入大量資本，而是在市場驗證成功後再逐步放大。隨著平台上的商家數量持續增加，平台本身也形成網路效應與品牌價值，進一步吸引更多業者加入，形成良性循環。

繁田認為，世界上的金錢與商機，並不是由學歷、人脈或社群粉絲數決定，而是由市場需求決定。只要能找到真實存在的需求，並設計出有效率的商業機制，即使一無所有的人，也有機會建立自己的事業。

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