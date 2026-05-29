新建案太貴了！小夫妻買35年老公寓重新裝潢 5年後下場曝光

買房是人生大事，不少人因為新房子太貴，而選擇購買中古屋，再依照自己的喜好進行翻修後居住。日本老公寓示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕買房是人生大事，不少人因為新房子太貴，而選擇購買中古屋，再依照自己的喜好進行翻修後居住，但日本的一宗案例引發了關注，日本媒體報導，東京一對夫妻因為新建案太貴，於是買下了屋齡35年的中古公寓，省下的資金則投入裝潢，結果5年後就考慮搬遷，背後原因是實際居住數年後，他們開始面臨「只改室內、無法改變整棟老化」的現實落差。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，43歲的上班族宏樹先生（化名）與41歲的妻子麻衣女士（化名），在5年前購買了一間屋齡35年的中古公寓。夫妻的家庭年收入約1000萬日圓（約200萬元新台幣），當時有一個小學生年紀的孩子。原本夫妻倆有考慮過購買新建公寓，但東京都內的價格遠超出想像。

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夫妻倆於是選擇購買中古公寓再裝潢翻修，他們購買的是一間距離車站步行約12分鐘、位於住宅區、屋齡35年的公寓。價格比新建案便宜許多，省下的資金則投入裝潢工程，包含擴大廚房、變更格局、更換地板材質與照明設計，完工後的房子，看起來幾乎就像新建的一樣。每當朋友來訪，都會驚訝地說：「真的已經35年屋齡了嗎？」

然而，隨著生活開始進入數年後，「只有室內裝潢無法改變的部分」也逐漸浮現。

最先開始在意的是整棟大樓的老化問題。入口大廳與公共走廊仍殘留老舊感，電梯故障也逐漸增加。而在屋齡較高的公寓中，未來修繕費不足往往會成為問題，因此該公寓也預計需要投入大量資金進行管線、外牆、防水工程等維修，因此修繕基金也跟著調漲。

此外，還有管理組織運作上的課題，隨著孩子成長，噪音問題也開始變得明顯。樓上住戶的生活聲響、公共空間的糾紛、以及老舊管線導致的水路問題等。而且雖然透過翻修讓室內變得整潔，但建築本身仍是35年屋齡，因此冬天窗邊特別寒冷，夏天則容易悶熱，電費比想像中還要高。

夫妻倆坦言，剛搬進來時，對「室內很漂亮」的滿意度很高。但住了5年後才發現，建築整體的老舊是掩蓋不住的。

當然這選擇並非全是後悔。他們對於比新房負擔更低，以及能打造自己喜好空間這一點，至今仍感到滿意。只是他們坦言，當初確實有「以為翻修就能解決一切」的想法。

目前，夫妻倆正在考慮是否搬遷等未來規劃，背後因素包含孩子升學、管理費與修繕基金上漲、以及自身的退休生活。

報導分析，住宅並不是一次購買就結束的決定。要住在哪裡、選擇什麼樣的建築、以及要在那裡住多久。買中古屋並翻修裝潢這個選擇，對這對夫妻而言並沒有錯。但住了5年之後，他們有了這樣的感受：「讓房間變新」和「能安心長期居住」，或許是兩件不一樣的事。

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