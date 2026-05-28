快逃？華爾街投行唱空1貴金屬

多家華爾街投行對白銀前景持保守態度。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀去年超過 140% 的驚人漲幅，如今正抑制各行各業的買家。多家華爾街投行對白銀前景持保守態度，認爲白銀基本面被高估，上漲空間有限，並示警宏觀形勢若進一步惡化，銀價存在顯著走跌風險。

CNBC報導，瑞銀在最新報告中指出，2025年白銀大漲140%，對下游需求形成明顯抑制，各行業買家開始退縮。只要價格維持在目前的水平，需求萎縮就可能持續。

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瑞銀指出，白銀與黃金不同，並未成爲各國央行的重要儲備資產，這意味著其缺乏穩定的戰略性需求錨點，價格更依賴工業使用和私人投資行爲，其表現可能落後於黃金。瑞銀認為，在當前波動環境下，白銀難以爲投資者提供與風險相匹配的回報，將其視爲「缺乏吸引力」的配置。

滙豐銀行也對銀價前景持保守態度。在最新報告中，該行認爲白銀基本面被高估，上漲空間有限。匯豐認為，未來金銀比可能擴大，即使黃金價格走高，白銀走勢可能會與黃金背道而馳。

麥格理也不看好銀價走勢，麥格理報告稱，雖然預計今年剩餘時間內白銀均價將保持在當前水準左右，但波動性將持續到中東局勢得到解決爲止，若宏觀形勢進一步惡化，則存在顯著的下跌風險。

台北時間28日晚間10點55分，現貨白銀報每盎司74.6143美元，漲0.06%；白銀期貨報75.085美元，漲0.27%。

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