臨櫃攔阻詐 永豐銀去年守住客戶近4億資產

永豐銀行推動產業、政府及學界三方交流。（永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行本周舉辦「2026年防詐交流座談會－防詐先豐」。根據統計，去（2025）年永豐銀行各分行臨櫃攔阻詐騙近600件、守住客戶近4億元資產，今（2026）年加強AI（人工智慧）科技的應用，強化多元預警與即時攔阻機制，全面提升防詐能量。

永豐銀行董事長曹為實指出，防詐是沒有終點的耐力賽，唯有產官學三方攜手，資訊共享、激發創新，主動識詐以打造嚴密聯防網絡，跨界協力、創新科技，才能豐打造金融安全網。

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永豐銀行表示，「防詐是沒有終點的耐力賽」，個別單位在應對層出不窮的詐騙手法時面臨諸多挑戰，唯有產官學三方攜手，資訊共享、激發創新，主動識詐以打造嚴密聯防網絡。

此外，座談會邀請臺中地檢署檢察官潘曉琪、警政署刑事局預防科科長莊明雄與銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立等專家學者，探討新型詐騙態樣與攔阻機制，包含「如何從銀行開始打造零詐騙防線」剖析銀行扮演的重要角色及攜手檢警的關鍵價值，與「科技時代警銀聯防反詐最佳模式」肯定金融業從中立服務者轉型為積極守門員，及「AI智慧詐欺威脅情報分享」強調產官學協力，運用AI建立主動式全鏈防詐體系。

永豐銀行防詐小組於座談會中亦以「科技賦能－主動式全方位防詐體系」及「數位識詐－零售金融阻詐預警機制」為題，說明運用AI模型進行異常偵測、即時辨識偽冒風險，並精準攔阻詐騙，讓防線不斷向前延伸。

銀行的防詐策略從「單點式攔阻」進化為「系統性風險治理」。永豐銀行表示，針對釣魚郵件、冒名簡訊、資料外洩及隨機測卡等常見金融詐騙，已導入高風險特店監控管理、FIDO生物辨識身分驗證、APP一鍵管控國內外刷卡金額與交易及「警、銀、客戶」三方通話聯防等多軌預警機制。

其中，申貸流程則結合MyData數位資料介接、MID電信號碼實名驗證及Whoscall通訊行為分析等，建立主動式防詐架構，全方位守護客戶資產安全。

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