兆元宴收到驚喜贈禮 黃仁勳一句話笑翻全場

華擎總經理許隆倫贈送黃仁勳一幅畫像，黃仁勳收到這幅畫作，顯得相當開心，笑得闔不攏嘴。（讀者提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在磚窯古早味餐廳宴請供應鏈，這場「兆元宴」吸引許多場外民眾圍觀，根據與會貴賓提供的情報，黃仁勳今晚收到華擎（3515）總經理許隆倫的驚喜贈禮，除了當場表示相當喜歡這份禮物，也用一句話笑翻全場賓客。

華擎總經理許隆倫此次特地請來畫家作畫，繪製一幅黃仁勳的畫像，據了解，這幅畫像不走寫實路線，而是大膽採用了類似「普普藝術（Pop Art）」與「野獸派（Fauvism）」的鮮明色彩，運用強烈的色彩對比，將黃仁勳的皮膚塗滿了飽和的金黃色，與他標誌性的銀白色頭髮形成強烈對比。

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在場賓客認為，畫作的風格不僅極具視覺衝擊力，黃金色也彷彿暗喻著黃仁勳在全球科技界點石成金的「千億身價」與影響力。此外，畫中也呈現黃仁勳標誌性的黑色皮衣，搭配背景帶有神祕感的紫色調筆觸，襯托出這位 AI 教父在科技浪潮中獨樹一格的巨星風采。

黃仁勳收到這幅畫作，顯得相當開心與喜歡，笑得闔不攏嘴，直呼畫作中的白髮男子比較像台積電董事長魏哲家，兩人在眾多賓客的鼓舞之下再度一起合照。

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