南非好慘！水果產業1原因損失121億 農民欲哭無淚

暴風雨重創南非水果，柑橘類損失慘重。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，2026 年 5 月襲擊西開普省（Western Cape）和東開普省（Eastern Cape）的洪水與暴風雨，約150公頃果園被毀，有些農民在旺季顆粒無收，對水果產業造成高達 63 億蘭特（約台幣121億）的損失。

綜合《Fruitnet》等外媒報導，這場災害波及兩省的果園、樹上的果實、農田、房屋、水壩、包裝和冷藏設施，以及交通、電力和供水基礎設施。東開普省和西開普省的柑橘種植面積佔南非總種植面積的46%。

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洪水淹沒了柑橘園。一些報告顯示，洪水摧毀了出口級水果，有些種植者在旺季顆粒無收。美國農業部海外農業局估計，洪水影響了10%至12%的產量。

產業組織Hortgro表示，包括蘋果和梨在內的仁果和核果產業潛在損失總額估計63億蘭特，約為落葉水果產業（deciduous fruit industry，指會週期性落葉並進入休眠狀態的果樹）總產值246億蘭特（約台幣472億）的25%。

南非產業組織表示，受到暴風雨衝擊，南非水果產業遭重創。（圖取自Hortgro）

Hortgro指出，這場災難將對農村就業造成嚴重影響。據估計，東開普省和西開普省超過6700個農業直接就業機會面臨風險。Hortgro強調，考慮到農業就業對當地經濟的乘數效應，實際的就業影響可能遠不止於此。

超過75公頃的肥沃農地已完全沖毀或嚴重退化，以致無法重新種植。受災地區約30%的蓄水能力因淤積和基礎設施損壞而受影響。

約150公頃果園被毀或嚴重受損，包括樹木支撐系統、防護網和灌溉設施。果園和河岸地區的受損情況需要修復。農場基礎設施​​，包括道路、橋梁、灌溉系統、包裝廠和農場建築，估計損失約1億蘭特（約台幣1.9億），部分地區的電力恢復可能需要數週。

灌溉系統、供水系統和水壩基礎設施的損毀被認為是洪災最嚴重的後果之一。恢復水壩蓄水能力的預計成本超過3.5億蘭特（約台幣6.7億），如果灌溉能力無法恢復，下一季的產量損失可能更大。

南非主要水果產區受災最為嚴重，光是塞雷斯（Ceres）就供應了南非落葉水果出口的很大一部分，由於道路毀損僅運輸成本就增加了1.162億蘭特（約台幣2.2億）。目前處於儲存狀態且面臨風險的蘋果和梨的價值估計為48億蘭特（約台幣92億）。塞雷斯因輪流停電，包裝廠只能依賴柴油發電機供電。

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