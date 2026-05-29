贈與不動產由誰繳土增稅 贈與稅計算有差異

台北國稅局表示，贈與不動產由贈與人或受贈人繳納土增稅及契稅，贈與稅計算有差異。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，民眾贈與不動產所繳納的土地增值稅及契稅，可自贈與總額中扣除；不過，土增稅及契稅的納稅義務人為「受贈人」，如果由「贈與人」出資代為繳納，應視為贈與人的贈與，必須一併計入贈與總額核算贈與稅，將加重贈與稅負擔。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法施行細則」第19條規定，不動產贈與移轉所繳納的契稅或土增稅，得自贈與總額中扣除；無論由受贈人或贈與人出資繳納土增稅或契稅，均得自贈與總額中扣除；但若由贈與人出資代為繳納，依「遺贈稅法」第5條第1款規定，應以贈與論，該繳納稅捐應併入贈與總額中計算，再依「遺贈稅法施行細則」第19條規定自贈與總額中扣除。

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舉例說明，甲君2025年贈與房地給女兒乙君，甲君申報贈與稅時，按公告土地現值及房屋評定現值合計1200萬元，列報房地贈與總額1200萬元、土增稅及契稅扣除額合計100萬元。經國稅局查得，土增稅及契稅由甲君出資代為繳納，應以贈與論，乃核定贈與總額為1300萬元（1200萬+100萬），應納贈與稅額為95.6萬元〔（贈與總額1300萬元-免稅額244萬元-土增稅及契稅扣除額100萬元）×10%〕。

甲君不服，申請復查，主張其所繳納的土增稅及契稅應自贈與總額中扣除；但國稅局以甲君出資代為繳納稅捐100萬元，已依上開規定自贈與總額中扣除，但甲君承擔乙君稅捐債務100萬元，依規定應併入贈與總額課稅，甲君主張核屬誤解，而駁回其復查申請。

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