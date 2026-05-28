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微軟擴大投資台灣86億元 投審會通過了

2026/05/28 17:39

經濟部投審會今通過美商微軟新台幣86億元增資案。（路透）經濟部投審會今通過美商微軟新台幣86億元增資案。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審會今通過美商微軟新台幣86億元增資案，從事資訊軟體服務業務。

經濟部投資審議會今（28日）召開第31次會議，會中計核准重大投資案件計7件，其中僑外投資共核准3件，金額約新台幣134億2793萬元，對外投資共核准4件，金額約9億3500萬美元。

僑外來台投資案中，美商微軟MICROSOFT CORPORATION以相當於新台幣86億元等值的外幣，增資台灣微軟營運有限公司，從事資訊軟體服務業務。

英屬維京群島商豪麥士有限公司（HOMAX EQUITY LIMITED）以新台幣27.9億元，增資寶豐隆興業股份有限公司，從事不動產買賣及出租業務。

盧森堡商LUXEMBOURG INVESTMENT COMPANY 493 S. A R. L. 以相當於新台幣20億3793萬元等值之外幣，增資貝能數據資產股份有限公司，再轉增資尚禾亞國際有限公司，從事資料中心的開發建設、顧問及其他營運業務。

對外投資案中，凱碩科技以5000萬美元增資韓國SUPERHERO PATTERNS, INC.，從事電子零組件製造業務。

英業達以8000萬美元增資泰國INVENTEC ELECTRONICS （THAILAND） CO., LTD.，從事筆電及伺服器主機版組裝業務，另以以3億500萬美元增資美國英業達控股（北美）有限公司「INVENTEC HOLDING （NORTH AMERICA） CORPORATION」，再分別轉投資美國INVENTEC （USA） CORP.及墨西哥IEC TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. ，從事伺服器及電腦產品組裝業務。

緯穎科技以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事高密度伺服器、儲存設備之銷售等業務。

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