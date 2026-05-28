利機斥資逾5億元收購明鈞源 強化AI散熱領域

半導體材料通路商利機董事會決議通過投資明鈞源，交易總金額為5.08億元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料通路商利機（3444）今日宣佈重大訊息，該公司經董事會決議通過投資明鈞源，交易總金額為新台幣5.08億元，預計於7月1日完成交割，交易完成後，利機對明鈞源持股比例由6%提升至82%，明鈞源將成為利機集團具有實質經營權的子公司，此投資案預估可強化利機在AI散熱領域的布局，也為集團營運創造成長新動能。

利機表示，這投資案是推動營運升級與產品布局的重要里程碑。明鈞源成立於1996年，自2018年起成為利機均熱片產品的製造夥伴。雙方長期攜手布局散熱市場，創下年年快速成長佳績，2025年營收成長率高達129%，營收更自2018年至2025年成長了164倍。歷經將近8年的合作，雙方在產品組合與銷售通路上的綜效已逐步展現，合作效益明確。

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利機指出，隨著AI運算、高效能運算（HPC）及先進封裝應用快速發展，市場對高效散熱、精密加工及穩定供應的需求持續提升。明鈞源注入利機資源，將加速其技術發展，雙方聯手正式跨足高階散熱與精密製造領域。利機也藉此加速垂直整合與策略轉型，從以半導體材料代理銷售為主，進一步延伸至製造管理與量產交付，推動公司轉型為涵蓋行銷、研發、製造與服務的一體化價值鏈，並為擴大散熱產品規模及拓展歐美市場奠定基礎。

在財務與營運綜效方面，利機表示，此股權收購不僅擴大營運版圖，更有助於優化獲利結構。未來隨雙方財務報表整併，銷售與製造利潤將形成雙重動能，帶動整體獲利成長。法人普遍看好，此一垂直整合模式將顯著提升營運效率、降低整體成本，並進一步推升毛利率與長期獲利能力。

展望未來，利機將以明鈞源併入集團為重要起點，持續尋求具策略綜效之投資與整合機會，透過垂直整合、產品線擴張與關鍵技術布局，打造更完整的材料與零組件供應平台，為集團中長期成長開啟新動能。

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