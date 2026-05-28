豬價暴跌至10年新低 !《紐時》1句話點關鍵 中國經濟恐出現「不祥之兆」

中國豬肉賣不動，價格創10年新低。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國豬價跌勢持續擴大，如今不只重創養豬業，更開始被外界視為中國經濟疲弱與通縮風險升高的重要警訊。《紐約時報》直言，豬肉價格暴跌，對中國而言從來不只是農業問題，很可能是中國經濟的「不祥之兆」。

《紐時》表示，中國豬肉價格往往不只是食品價格，而是中國消費、內需與通膨情緒的縮影。因此，豬肉向來是中國最核心民生食品之一，其價格波動對整體通膨與消費信心具有極強指標意義。當中國人連最基本的豬肉消費都開始疲弱時，背後反映的往往不只是產能問題，而是更深層的內需降溫。

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《南華早報》指出，根據中國農業農村部週一公佈的數據顯示，在養豬場自願減少供應和政府主導減少養殖的推動下，活豬價格已從4月中旬的10年低點反彈了15%。即便有所反彈，價格仍接近10年來最低點之一，上週為每公斤10.12元人民幣（約新台幣近47元），比去年同期暴跌32.2%。

根據公開數據，今年第一季，中國19家上市豬肉貿易公司合計虧損超過76億人民幣（約新台幣352.3億元）。業內人士估計，上月每位養殖戶每賣出一頭生豬，可能虧損超過330元人民幣（約新台幣近1530元）。

報導指出，遼寧大連一名擁有3000頭豬的養殖戶坦言，如今只能靠借貸苦撐，很多養殖戶已經撐不下去了，辛苦把豬養大，現在卻連飼料錢都快付不起。另一名位於上海金山區、從事養豬業42年的大型豬農，過去養殖規模高達5萬頭豬隻，現今也因長期虧損全面退出市場。

更麻煩的是，養豬成本還在上升。受到中東戰爭推升能源、穀物與飼料價格影響，中國養豬業如今同時面臨「價格崩跌」與「成本上漲」雙重夾擊。市場人士認為，這場危機背後真正核心，其實是中國需求端正在快速惡化。

《紐時》指出，房地產市場長期低迷，已開始全面拖累中國餐飲消費與建築業活動，而這兩者恰恰是中國豬肉需求最重要來源。

野村證券中國經濟學家劉潔（Hannah Liu）分析，建築工人與外出聚餐族群是中國豬肉消費量最高的2大群體，當這兩群消費同時崩塌，豬肉需求就會快速下跌。這也代表，中國整體消費信心仍相當疲弱。

儘管中國官方持續出手干預市場，希望改善供過於求問題，但該行業最大的幾家企業也舉步維艱。數據顯示，中國最大生豬生產商之一溫氏食品集團去年的利潤下降了43%，4月份生豬價格較去年同期跌38%。

中國國家統計局數據顯示，截至今年3月底，全國能繁母豬數量已連續9個月下滑、年減135萬頭，降幅達3.3%。中國農業農村部也進一步下調母豬的在養量，希望透過削減供給穩定價格。

高盛上月則指出，中國養豬產業可能已接近本輪景氣循環低點，即使如此，市場供需恢復平衡最快可能仍要等到2026年底。

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