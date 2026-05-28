中東戰火墊高造價 4月營建工程物價指數攀升、年增4.91％

受戰爭等因素影響，4月營造工程物價指數又開始向上攀升。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受中東戰火衝擊，4月營建工程物價指數又攀升，年增幅4.91%，尤其塑膠製品、瀝青與相關製品，還有機電設備等細項指數年增幅較為驚人、上漲均超過10%。

根據主計總處發布4月營建工程物價指數材料類變化，其中塑膠製品類年增率高達17.72%，再來則是瀝青及其製品年增13.24%，第三為機電設備年增12.05%。至於金屬製品類年增幅也有4.46%。

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房市買氣平淡、造價又墊高 建商頭疼

房產業者指出，年初有土方之亂墊高營建成本，如今中東戰火又大幅推升部分營建材料類指數，預期在新案買氣還未見起色的情況下，建商又要面臨蓋房子成本上漲的難題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年土方處理成本增加，再加上中東戰火引發油價上漲，進而反應到相關製品上，可預期建築成本會有感增加，但去年預售市場銷售狀況就轉為清淡，銷售速度放緩又碰上成本增加，都考驗建商經營能力。

至於，早期取得土地的建案，可能因土地成本較低還有彈性調整售價的空間，若是近幾年高點時才買進的土地、又碰上成本上揚，建商應會感受到一些壓力。

根據統計數據顯示，2021年疫情爆發期間，營建工程材料類指數年增率高達13.74%、2022年仍維持年增率8.51%的高檔增幅，但隨著疫情趨緩甚至進入疫後階段，過去3年年增率屢見下滑，像是2023年年增率僅有1.15%、2024年年增率僅1.08%，2025年更出現年減情形、年減幅約0.16%。

曾敬德表示，雖然每個項目占新建案的營建成本比率不一，但整體營造工程總指數的確出現明顯攀升，再加上年初的土方之亂，也會反映在整體開發成本上頭，若是遇到房市景氣暢旺時，上述營建成本墊高情形都會成為推升房價的理由，但目前建案整體銷售狀況平淡，墊高的營建成本也讓建商頭疼，因此，可觀察造價波動是否短期因素，還是會長期呈現營建成本增加的情事。

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