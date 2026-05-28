南韓LG電子傳與中國海信接觸 討論電視業務出售及結構重組

據南韓電子業界及內部消息人士透露，LG電子近期高層秘密訪問中國北京，與當地最大電視製造商海信（Hisense）高層會面，雙方就電視業務部出售可能性在內的業務結構轉型方案進行協調。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕據南韓電子業界及內部消息人士透露，LG電子近期高層秘密訪問中國北京，與當地最大電視製造商海信（Hisense）高層會面，雙方就電視業務部出售可能性在內的業務結構轉型方案進行協調。分析指出，這次接觸的核心背景在於全球電視市場需求放緩，加上中國企業的低價攻勢，導致LG電視業務長期獲利惡化，其結構性競爭力已陷入長期劣勢。

南韓《EBN》報導，根據市場調研機構Omdia數據顯示，LG電子的全球電視出貨量市佔率近年來停滯在10%初頭，而中國競爭對手TCL與海信去年市佔率已分別追趕至14%和12.5%，中國三大主流品牌（TCL、海信、小米）的合計市佔率更早已超越三星與LG的總和。

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回溯歷史，LG電視業務源於1966年推出南韓首款黑白電視，若此次出售案最終成真，將意味著這家家電巨擘在歷經約60年後，正式淡出電視製造硬體市場，也是繼2021年撤編手機業務後的另一項重大策略調整。

業界分析指出，負責電視業務的MS事業本部雖然在今年第一季靠著整體業務獲利3718億韓元（約新台幣85億7300萬元），但其中電視硬體業務營業利益僅佔約1487億（約新台幣34億元）至2231億韓元（約新台幣51億元），且該事業部去年曾面臨連續三季虧損、累計損失達7500億韓元（約新台幣173億元）的困境。目前電視業務的營業利益率長期低迷於1%至2%左右，加上OLED面板投資、全球物流等固定成本沉重，且因LG Display停止在南韓生產電視LCD面板導致採購談判力減弱，使得電視業務逐漸變成低回報、高負擔的包袱，逼使LG近年持續縮減人力並擴大委外代工。

若電視事業部出售與結構重組最終落實，業界預估LG電子將加速轉型為以webOS為核心的平台企業，將軟體服務擴大至顯示器、數位看板及車載資訊娛樂系統等高附加價值領域。然而，由於電視業務目前與其他資產結構錯綜複雜，未來可能需要依循物權處分（實物拆分）模式將電視業務獨立後再重新評估價值。針對此項市場傳聞，LG電子官方則採取嚴正否認態度，強調在公司層面完全沒有任何官方發表或審查，相關出售討論的主張並不成立。

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