越想省錢反而越容易破財? 日專家 : 退休後千萬別做「這件事」

日本專家揭退休後最危險的購物陷阱，大量購買而造成物品過期，不僅浪費也讓荷包失血。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕物價持續上漲，不少人看到特價、買一送一或大包裝優惠時，總覺得「現在不買以後更貴」，因而想著靠「大量囤貨」達省錢目的。但日本專家卻提醒，真正讓退休生活失控的，很多時候並不是花太多，而是「買太多卻用不完」。

日本專家指出，看似省錢、實際更花錢的消費模式，在退休後尤其危險，因為退休後的收入固定，一旦養成習慣性囤貨、過度消費，長期下來反而會讓家計愈來愈失控。想避免陷入「退休後破產」的困境，就要避開最危險的購物陷阱。

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許多人認為，批量購買一定比較划算，但事實上，並不是所有東西都適合囤貨，譬如調味料、罐頭、即食食品、酒類、衛生紙、垃圾袋與洗衣精等日用品，由於保存期限較長、使用頻率穩定，通常較適合大量購買。但生鮮食品、冷凍食品、花卉、膠水、甚至衣服，往往不適合過度囤積。

專家指出，魚、蔬菜、雞蛋等生鮮品容易腐敗，即使冷凍保存太久，口感與品質也會下降；至於衣服，則可能因尺寸、流行或喜好改變，最後根本沒穿幾次。倘若真的要大量採購，最好選在特價日、限時折扣或會員活動時購買，並且只買「確定會用到」的數量。

據悉，近年日本也出現許多人與家人、朋友甚至鄰居一起「分購」大型商品。例如大容量衛生紙、洗衣精或食材，一個人用不完，但多人分攤後，不僅價格便宜，也能避免浪費。

專家指出，若能充分利用大量購買的技巧，事實上有一個意外好處。因為家中有足夠庫存，人們出門購物次數自然下降，也比較不容易因臨時經過商店而衝動消費；同時，冰箱裡有食材，也能增加在家煮飯頻率，進一步降低外食支出。

更有趣的是，日本專家發現，「一起分購」甚至能增加人際交流。退休後真正最重要的資產之一，其實是「人與人的連結」，透過和鄰居、朋友分享商品，許多退休人士反而因此建立新的社交關係。

專家最後提醒，找到適合自己的大量購買方式，同時考慮自己是否真的能用完所有東西以及實際需要多少，是管理財務和防止退休後破產的關鍵。

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