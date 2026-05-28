日本展店有成！誠品攜手有隣堂進軍大阪難波2027年開業

誠品生活將大阪難波商圈都心潮流文化發信地「難波丸井NAMBA MARUI」打造全新據點，預計2027年開業。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕誠品生活（2926）董事長吳旻潔今（28）日宣佈，在日本「株式会社丸井」邀請下，誠品生活將攜手日本百年書店「有隣堂」於大阪難波商圈都心潮流文化發信地「難波丸井NAMBA MARUI」打造全新據點，預計2027年開業。

吳旻潔表示，誠品生活橫跨亞洲城市，在台灣各地以及香港、蘇州、日本東京與馬來西亞吉隆坡共有49家據點。2019年受邀至東京開展的日本首店「誠品生活日本橋」，7年來已成為台日文創、設計、觀光、美食等多元文化內容交流平台，未來誠品生活與有隣堂將攜手整合台日雙邊資源，期許將台灣充滿文化底蘊與溫暖心意的閱讀與藝文生活場域，在日本持續發展前進。

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此外，誠品也將於6月中旬起於全台北中南推出全新會員專屬空間「誠品會員聚所」。吳旻潔說，首站於6月中在「誠品生活台南」率先啟用，第四季進駐台中「誠品生活480」接續亮相，台北市則預計在南港開展全台規模最大的會員聚所，目前規劃誠品選書供會員自由取閱，誠品畫廊也會推薦藝術創作，並將提供多款嚴選咖啡、歐洲百年茶與涼夏氣泡飲，搭配綜合堅果、日式米果、風味爆米花等多款輕食選擇，會員憑券即可免費入場體驗。

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