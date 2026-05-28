市場瘋AI、同業賺翻！第一保「不為所動」靠這兩招首季獲利創新高

第一保今（28）日召開股東常會，長年採取穩健營運策略，獲得董事們一致「按讚」，圖左3為董事長李正漢、右1為總經理陳信坤（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕第一保（2852）今（28）日召開股東常會，114年稅後淨利8.8億元、EPS2.92元，會中通過每股配發現金股利1.66元。儘管多數金融業今年受惠於全球AI概念股翻倍狂飆，投資收益有翻倍表現，但第一保「不為所動」，不但未布局AI相關投資，超過8成的資金配置於固定收益資產。第一保總經理陳信坤指出，第一保透過業務汰弱留強，本業獲利大幅提升，固定收益的利息收入更從110年的不到1億元翻倍至去年的2億元，極力降低風險性資產的影響，並提高整體獲利表現。

攤開第一保的資產配置，今年第1季資金運用總額為178億元，其中國內金融機構台外幣存款64億元（36%），固定收益債券55億元（31%）、股票28億元（16%）、受益證券基金類17億元（9%）、不動產14億元（8%）。以國內市場為投資區域，定存為最大宗，並持續增加固定收益債券配置，債券類鎖定國內銀行發行票面利率較高的金融債及壽險公司債，主要目的為獲取穩定及固定配息。

請繼續往下閱讀...

分析近年積極布局的固定收益資產，第一保主要鎖定3大方向，1是近年受惠於壽險業發行具較高利率的公司債，公司持續將此塊配置比重拉高，至今年第一季已達31%。其次，去年起因科技業資金需求與利率環境改變，銀行業發行的次順位債券，近期利率水準已拉高至4.8%，與美債10年期利率水準相當，成為配置重心。為了穩固業務需求，也規劃將部分的銀行存款，轉換為長期配置的債券，以充實固定收益。

在風險性資產方面，第一保坦言，第一保長期的投資策略就是尋求穩健，因此得以在防疫保單之亂、多次金融海嘯中「全身而退」，近期股市狂飆，第一保也未擁抱目前市場上極為熱門的 AI概念股，仍維持傳統產業的佈局，股票投資政策的核心在於「長期穩定的收益」，著重殖利率與穩定的現金股利而非資本利得。至於不動產投資，同樣是獲取固定收益（租金收入）的一部分，近年若有增加買進，目前是自用而非投資。

雖然投資策略維持穩健布局，但第一保的本業卻有飛躍性成長。第一保去年簽單保費收入88.11億元、自留保費69.59億元，自留綜合率為88.92%，稅後獲利8.8億元、EPS2.92元，獲利73%來自於本業核保利益，投資收益僅27％；今年首季稅前獲利3.95億元，其中本業獲利達3.7億元，稅後EPS已達1元。

第一保總經理陳信坤指出，第一保過去2年積極進行業務轉型，各險種均進行業務篩選，汰除損率高的業務，保留利基業務，鎖定銀行業務、社會住宅、旅平險及網路投保等類別，雖然短線簽單保費呈現衰退，但各險種損失率大幅下降，去年自留綜合率為88.92%，今年1至3月綜合率76.68%，自留滿期損失率39.83％、費用率36.45%，都是歷年來最佳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法