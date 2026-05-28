史上最快 ! 27天吸金2044億 「這檔」記憶體ETF成華爾街新寵

Roundhill記憶體ETF成華爾街新寵。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球資本正瘋狂湧向AI記憶體晶片商機，讓專攻DRAM產業的Roundhill Memory ETF寫下ETF市場史上最快資產膨脹紀錄。據報導，該檔記憶體ETF上市27個交易日即吸金65億美元（約新台幣2044億元）。

該ETF上市後僅用27個交易日，資產規模便衝破65億美元，正式超越BlackRock比特幣現貨ETF先前創下的30天吸金紀錄；掛牌約一個半月後，資產規模更一舉突破100億美元（約新台幣3145.7億元）大關，成為今年華爾街最瘋狂的AI主題ETF之一。

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截至27日美股收盤，Roundhill Memory ETF單日再暴漲14.56%，自掛牌以來累計漲幅118.7%。

分析師指出，市場狂熱背後，主要來自全球記憶體三巨頭SK海力士、三星電子與美光股價同步飆升，這3家公司市值如今全數站上1兆美元（約新台幣31.4兆元）門檻。其中，美光今年以來股價暴漲214%，而SanDisk更狂飆超過569%，成為AI記憶體狂潮下最誇張的飆股之一。

即便部分華爾街知名基金經理人開始對半導體族群後勢轉趨保守，甚至建立空頭部位，但大型投行卻反而持續大幅上修記憶體龍頭目標價，核心邏輯只有一個：AI驅動的結構性記憶體短缺，可能還會持續很多年。

根據瑞銀最新報告，目前超大型雲端業者已透過強化版長期供應協議（LTA），提前鎖定約60%至70%的DDR5產能。瑞銀預估，DRAM供不應求狀態將一路延續至2028年第二季，而NAND缺貨也可能持續到2027年底。

市場認為，值得關注的是，如今的華爾街開始重新定價記憶體產業。過去，記憶體股長期被視為典型「景氣循環股」，獲利波動劇烈，因此估值始終偏低；但隨著AI資料中心、HBM與推理運算需求全面爆發，市場開始認為，記憶體產業正逐漸轉型成類似能源、軍工甚至基礎建設型產業。

近期，UBS分析師Timothy Arcuri也將美光目標價大幅調升至1625美元，並維持「買進」評等，成為目前華爾街最高估值，等同暗示未來12個月仍有超過80%的上漲空間。

巴克萊也將SanDisk目標價從1200美元暴力上調至2300美元，並高度肯定其最新商業模式。據悉，目前SanDisk部分合約已延長至2031年，並採用「短約＋長約混合定價」模式，在保障客戶供應安全的同時，也替自身建立更穩定的需求與獲利能見度。

與此同時，野村證券在本月中旬時，大幅上調三星電子與SK 海力士目標價，三星從34萬韓元59萬韓元，SK海力士從234萬韓元調升至400萬韓元，雙雙維持「買進」評等。市場人士認為，隨著AI伺服器與HBM需求進入爆炸性成長階段，記憶體產業已開始脫離過去「景氣循環」主導的舊邏輯，正式轉向由AI基礎建設驅動的新時代。

分析師認為，Roundhill Memory ETF在短短數十天內創下的驚人吸金速度，正是這場「AI記憶體典範轉移」最直接、也最瘋狂的資本訊號。

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