高風險App刪掉就沒事？專家：移除後最好再做「這一步」

資安署署長蔡福隆強調民眾應避免使用高風險App，以確保財產及隱私安全。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部27日公布4款中製App資安檢測結果，引發外界關注，不少民眾也擔心，若過去早已安裝高德地圖、愛奇藝、嗶哩嗶哩等App，即使現在刪除，是否就能完全排除資安風險？

對此，資安署署長蔡福隆表示，這次檢測的4款App，目前都是從官方商店下載，並沒有發現刪除後仍殘留惡意程式的情況。不過，仍建議民眾可以在移除後再多做「重新開機」的動作，或是搭配防護軟體掃描手機，以提高安全性。

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蔡福隆表示，首先，民眾下載App時，盡量從正式、合法的官方商店下載，例如Google Play或Apple App Store等，因為有些Android App不一定透過商店下載，而是直接安裝APK檔，這類來源不明的軟體風險相對較高。如果是來路不明的App，即使刪除後，是否仍殘留後門程式，其實很難完全確認。因此，還是會建議民眾，盡量透過合法商店下載App。

此外，他也建議，民眾可進一步安裝資安防毒或手機防護工具，再次掃描手機，確認是否仍存在可疑程式或異常連線行為。

數發部也提醒，為保護個人資訊安全，民眾應避免安裝或使用高風險App，並提出3大資安防護原則。

首先，安裝App前詳閱隱私政策條款，安裝前應確認App如何蒐集、使用及傳輸個人資料，避免個資被不當利用。

其次，確認權限要求合理性，授權前應確認權限與所需功能是否相符，授予權限亦宜避免選擇「使用應用程式時」，而選擇「僅允許這一次」，使每次授權都經過使用者再次確認需求；並定期檢視授權設定，關閉不必要權限並刪除未使用之App。

最後，數發部也建議民眾安裝手機資安防護軟體，以阻擋惡意App與網站，降低惡意連線、後門程式與個資外洩等風險。

數發部強調，個別權限要求看似無害，但透過大數據蒐集與交叉分析後，可能形成嚴重的隱私漏洞，App雖然帶來便利，但民眾更應留意背後潛藏的隱形風險，提高警覺並落實資安防護。

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