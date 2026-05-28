焦點股》台積電：魏哲家信心喊話奏效 股價衝新天價

魏哲家信心喊話奏效，台積電股價衝新天價。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電ADR收盤上漲2.52%，收在422.73美元，激勵台積電（2330）今股價以2350元開出，並走高至2360元，創新天價、上漲60元，市值逾61兆元，也創新高。

台積電近期傳出員工分紅比例調降，引發部分員工反彈，並揚言罷工、組工會等，董事長暨總裁特地取消出差行程，昨親自與員工溝通說明，他表示，今年全年員工分紅金額會比去年多逾30%，台積電員工分紅沒有天花板，他對公司未來非常有信心，並鼓勵員工買自家股票，保證未來生活無虞。

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魏哲家也說，台積電每年員工分紅是依前一年的盈餘配發，盈餘分配聚焦員工、股東、社會三大面向。內部同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會；股東則期待企業穩健成長與合理報酬；隨著公司規模擴大，企業也肩負包括ESG、綠能、公益等社會環境責任，因清楚認知台積電在台灣有著越來越重的企業社會責任，在盈餘分配上，公司會進一步加大對社會永續資源投入的比重，回饋台灣。

經過魏哲家親自說明，台積電員工分紅風波可望化解，加上他的信心喊話，激勵台積電股價走揚，今以2350元開出，截至9點17分，股價最高達2360元，成交量逾8千張，為台股成交值第一大股。

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