傳台積電3奈米漲價！時間、漲幅曝光 分析曝背後原因不單純

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮推動，先進製程需求，市場傳台積電（2330）3奈米報價將於下半年調漲15%，明年甚至可能再漲5%至10%。今台積電股價強勢，台北時間9點44分上漲1.96%、45元，暫報2345元。

綜合媒體報導，這並不是台積電近年來首次調漲價格。早在2025年第4季，該公司就已通知部分客戶，將調升5／4奈米製程的價格。然而，與過去主要由智慧型手機SoC需求所驅動的漲價循環不同，這次3奈米價格調升背後反映的是截然不同的底層邏輯：它象徵半導體產業的定價權，正從「消費性電子週期」時代，轉向「AI基礎建設軍備競賽」時代，代表先進製程供需結構正出現根本性的轉變。

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外媒分析認為，台積電此次調漲3奈米價格的直接原因，在於需求結構出現「歷史性轉變」。過去，過去3奈米主要由智慧手機SoC支撐，但隨AI伺服器平台更新周期啟動，包括輝達、AMD、Google、AWS與多家雲端服務供應商全面加速導入3奈米，投片需求升溫導致整體供給持續吃緊。

ASIC業界人士指出，近年來各大雲端服務供應商（CSP）積極發展自研ASIC，以降低對通用型GPU的依賴，進一步擴大了3奈米製程的需求基礎。

目前，台積電3奈米南台灣主力廠區 Fab18 稼動率長期維持高檔，客戶排隊情況尚未緩解。即便3奈米月產能從今年初約13萬片，已逐步拉升至16萬至17.5萬片水準，但持續擴產也難以應付迅速成長的AI需求，因此下半年3奈米報價將再調漲15%，明年還有機會續漲5%至10%。

這波漲價背後的另一層原因這波漲價除了AI需求暴增外，也反映出台積電成本結構持續上升，包括美國、日本與德國海外設廠帶來的高額支出，以及先進製程折舊壓力增加。

由於2奈米仍在良率爬升階段，3奈米憑藉較成熟的量產穩定性與成本優勢，成為目前AI客戶最可靠的選擇。隨著全球AI算力競賽升溫，先進製程競爭已從單純技術比拚，擴大到產能、良率與供應鏈整合能力的全面競爭，而台積電仍明顯領先。

除此之外，這次漲價公告的時機恰逢台積電內部備受關注的「分紅爭議」，業界分析認為，為了維持高水準的員工分紅，台積電勢必得基於成本壓力，對客戶進行全面性漲價，這也成為下半年3奈米價格預計調漲15%的主要背景。

台積電股東會6月4日登場，董事長魏哲家預料將針對AI需求、先進製程與海外布局「說清楚」，成為市場關注焦點。

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