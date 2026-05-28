Meta進軍雲端運算？札克伯格親曝：考慮中

Meta執行長札克伯格。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克伯格表示，如果公司在資料中心的投入過多，使得設備容量過剩，那麼Meta公司就有可能進入雲端運算市場。

《CNBC》報導，週三（27日）在Meta年度股東大會上，談到是否會在雲端運算領域和亞馬遜和微軟競爭時，札克伯格直言，這確實是一個可行的選項。

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札克伯格重申了他去年在財報會上的說法，他指出，幾乎每週都會有不同的公司聯絡Meta，希望公司能提供API服務，或者詢問是否可以用略高於採購價格的價碼，從Meta購買所需的運算資源。

在美國4大科技巨頭當中，Meta是唯一沒有雲端基礎設施及相關服務業務的公司，不過，Meta在AI領域的投資力道和其他競爭對手不相上下。

Meta在4月將2026年與AI相關的資本支出預算上調至1250億美元到1450億美元（約新台幣3.93兆元至4.56兆元）。儘管Q1業績優於預期，財報公佈後Meta股價仍應聲下跌7％，反映出市場對於該公司AI支出過高的擔憂。

札克伯格最新的發言則是在提醒華爾街，Meta有能力出租部份運算資源。札克伯格表示，目前還沒有這麼做，因為Meta對於運算能力還有其他用途。但如果Meta覺得運算能力過多，這仍是可以採取的措施，這也在一定程度上，讓公司有信心繼續擴張投資。

另外，Meta週三宣佈，將開始對Meta AI應用程式和網站提供訂閱服務，這是該公司首次針對AI相關功能向用戶收費，根據所選功能的不同，Meta AI訂閱費用為每月7.99美元或19.99美元。札克伯格在去年的股東大會就已預告，隨著Meta AI的進步，公司將能夠提供訂閱服務，讓人們可以付費來使用更多運算資源。

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