苦熬40年拚到500萬養老！「1句話」竟讓阿北晚年淪「人間地獄」

阿北因推銷員1句話，晚年生活徹底崩塌。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕「終於自由了！」在東京工廠打拼近40年的60歲大島先生（化名），帶著2500萬日圓（約新台幣500萬）的退休金與1棟還清貸款的房子風光退休，本以為迎來的是享清福的後半輩子，沒想到竟因1位突然造訪的推銷員1句話，讓其晚年徹底崩盤，淪為每月活在恐懼中的人間地獄。

日媒報導，大島回憶說：「那時，我真的以為自己終於可以擺脫苦役，和妻子一起享受平靜的日子。我做夢也沒想到，自己最終會每個月都生活在恐懼之中，身處一個既是我的家又不是家的地方……」。

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而這場悲劇起源於大島退休剛滿半年，某天遇上不請自來的房地產業務員，對方拋出看似完美的資產管理方案，「房屋回租（House Leaseback）」，其理由「退休金永遠不嫌多！把房子賣掉變現，改用租的繼續住。不僅能免除房產稅，手頭還多了一大筆現金，退休生活更有保障！」

起初大島嚴詞拒絕，但業務員採取輪番上陣的「疲勞轟炸」與心理戰，不斷恐嚇「現在不簽絕對吃虧」，並刻意放大他對未來醫療費用的焦慮。最終，身心俱疲的大島先生在半推半就下簽了字。

惡夢在簽約後正式引爆，大島事後發現，房子不僅以遠低於市價的賤價被收購，僅僅過了半年，業者更以「周邊租金上漲」為由，單方面強行調漲房租。

「他們說可以繼續住，根本是吸血剝削！」膨脹的房租支出遠超預期，大島不得不動用辛苦存下的退休積蓄來貼補，悲嘆一想到每月要交的費用，他就夜不能寐，直呼：「現在生活簡直就是地獄」。

專家指出，這類合約往往隱藏高壓推銷、資訊不透明與低價收購3大致命陷阱，若不慎落入陷阱，專家建議採取合約回購或停損搬離兩大「退出策略」。

目前大島已決定不再任人宰割，正尋求法律專家協助，準備運用剩餘的退休金搬離該處。他無奈卻堅定地說：「只要放棄這間房子搬走，就能擺脫高額房租的無底洞。現在唯一的考驗，只有我自己能不能割捨這棟房子了。」

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