「台積電正面臨最大危機」高燦鳴PO文直諫魏董！曝員工特別憤慨「這1點」

近期網路傳出台積電員工分紅將被大砍，引起大眾關注。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近期網路傳出台積電員工分紅將被大砍，台積電董事長魏哲家今（27日）上午親上火線，召開面對面溝通，指出若員工今年績效考核與去年相同，全年分紅仍會持續成長，甚至有機會超過去年增加的30%。對此，獨立媒體Culpium創辦人高燦鳴（Tim Culpan）在個人社群媒體以「世界頂級晶片製造商正面臨迄今為止最大的危機」為題發文指出，魏哲家需要盡快改善員工關係，飛漲的薪資待遇對解決問題並無太大幫助。

週三上午，魏哲家與7000多名員工進行了長達一小時的談話，這對於這家晶片製造商的董事長來說，比他可能面臨的任何其他對峙（包括與美國設廠投資等經歷）都更加重要，也更關乎公司的長期成功。

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由於許多人認為薪酬方案的調整不公平，引發員工日益增長的不滿，魏取消出差，並在周二晚上5點半宣布將於次日上午10點召開臨時全體員工大會。消息人士透露，此次大會僅限公司內部員工參加，透過網路直播到公司禮堂和會議室，並在10分鐘內就被預訂一空。據說，錯過預定時段的員工無法撥入，這反映了公司對資訊外洩的極度擔憂。

高燦鳴指出，「正如魏所解釋的那樣，公司利潤在三個主要類別中分配：股東、員工和 ESG（環境、社會和治理）。此次調整的原因在於，公司可以將「更大比例的利潤用於促進社會永續發展的項目，以回饋台灣」。換句話說，更多資金用於ESG（環境、社會和治理），更少用於員工福利。」

高燦鳴表示，台積電的解釋令人震驚、困惑，絲毫沒有安撫公司9.1萬名員工中的數千人。許多員工匿名在論壇和社群媒體上表達了他們的不滿，認為公司既缺乏感恩之心，又存在某種程度的倒退。

他寫到：「令許多員工特別憤慨的是，魏哲家去年的總薪酬飆升至7800萬美元。我採訪的一些員工在得知CEO的總薪酬後都驚呆了，這一數字直到最近發布的2025年年度報告中才被披露。他們知道這筆錢金額龐大，但沒想到竟然如此驚人。這筆巨款中只有一小部分是他的薪水，大部分來自與業績掛鉤的獎金、津貼以及利潤分成。」

台積電每季發放員工年終獎金的12.5%，剩餘的50%於隔年7月發放。本季度，該公司下調獎金發放比例，但同時表示全年獎金總額仍將高於上年。

但除了實際數字之外，魏的薪資佔淨利的比例在2025年增加了75%。同樣，根據Culpium基於台積電年報和提交給台灣證券交易所的資訊計算得出的結論，近年來他的薪酬增長速度也超過了員工薪酬的中位數。

在大多數西方國家，如此高額的高階主管薪酬是司空見慣的。然而，在台灣，人們期望管理階層和普通員工之間保持一定程度的平等。

問題在於，許多員工感覺自己一直在沒日沒夜地工作，以幫助公司擴大產能，並在人工智慧驅動的空前需求激增的背景下，生產出世界上最先進的晶片。他們認為，應該受益的是員工，而不是公司那些關於促進「社會永續發展」的模糊概念。

在周三的會議上，當被問及薪酬問題時，魏先生避而不談，並解釋他的薪酬方案由董事會決定。他也淡化了成立類似三星員工工會的可能性，暗示這種工會對員工弊大於利。

高燦鳴說：「隨著事態逐漸升級，許多員工直接聯繫我，傾訴他們的不滿，分享他們的看法，並詢問我是否掌握更多資訊。記者竟然比公司本身更受信任，這本身就說明了許多問題。在我收到的評論中，比較溫和的也只是將此事歸咎於溝通不良，而非公司惡意。但也有一些評論毫不留情，指出魏先生去年薪資創歷史新高，而公司營收、利潤和市值也都創下歷史新高。」

這些問題加在一起對魏的形象非常不利。

根據高燦鳴的消息來源透露，在周三的市政廳會議上，魏哲家並沒有對台積電修改分紅方案的決定做出讓步。相反，他花時間解釋了這項政策，然後回答了數十個問題，這些問題開始遠遠偏離最初的議程。

高燦鳴最後寫道，魏哲家從基層做起，一步步晉升，他深知對於一家處於技術前沿的知識型企業而言，員工是台積電能夠擊敗英特爾、三星、聯電等眾多競爭對手的根本原因。也正是員工，才使得蘋果、輝達、超微等數百家公司對這家位於新竹的科技巨頭始終保持著高度的忠誠度。

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