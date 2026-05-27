台積電ADR尚未超過500美元 分析師：目前最值得入手的AI股票

金融分析機構Barchart分析師莫漢蒂（Sushree Mohanty）發文指出雖然今年以來至5月26日，台積電ADR已經大漲35.7%，超過標普500指數漲幅9.8%，但該公司股價還未超過500美元，是目前最值得入手的AI股票。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕金融分析機構Barchart分析師莫漢蒂（Sushree Mohanty）發文指出，從輝達和超微半導體（AMD）到蘋果和博通（Broadcom），全球多數科技巨擘都依賴台積電來製造他們的先進晶片，這種主導地位使該公司成為全球半導體產業的支柱，也是推動人工智慧（AI）革命最重要供應商之一。雖然今年以來至5月26日，台積電ADR已經大漲35.7%，超過標普500指數漲幅9.8%，但該公司股價還未超過500美元，是目前最值得入手的AI股票。

文章說，台積電大規模生產先進晶片的能力，使其成為眾多科技巨擘不可或缺的合作夥伴，該公司先進的製程技術，尤其是3奈米和正在量產的2奈米製程，被認為是業界最先進的半導體製造技術之一，AI加速器、繪圖處理器（GPU）、高效能CPU和資料中心都需要這種先進技術。

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台積電公布的今年第1季營收年增40.6%至359億美元，主要受益於市場對其領先製程技術的強勁需求；其中，高效能運算（HPC）業務營收年增20%，占其第1季總營收的61%。HPC業務涵蓋AI加速器、資料中心晶片和推動生成式AI革命的先進處理器。

台積電的技術領先地位仍是其最大的競爭優勢，該公司的3奈米晶片貢獻了25%的晶圓收入，5奈米晶片占36%，7奈米晶片占13%。包括7奈米及更先進製程的收入，則占台積電晶圓總收入的74%。台積電管理層認為，即將推出的N2系列和N2P與A16，可望成為該公司又一個規模龐大且影響深遠的製程節點，其未來的A14技術也正按計畫推進。

台積電正在大幅擴張全球產能，以滿足未來多年的AI需求，該公司預計今年的資本支出將達到近560億美元。 台積電正在台南科學園區、美國亞利桑那州和日本新建晶圓廠。儘管在產能擴張方面投入巨額資金，台積電依然能創造巨額利潤，第1季每股盈餘較去年同期成長58.3%，毛利率達66.2%。

台積電預計第2季毛利率在65.5%至67.5%之間，營收預計年增32%，達到390億美元至402億美元之間。該公司管理層強調，隨著產業從生成式AI向智慧體AI系統（Agentic AI）轉型，AI需求依然非常強勁，對先進半導體的需求也隨之成長。

文章指出，建造先進的半導體製造廠需要巨額投資，以及數十年的研發和工程技術累積。台積電多年來一直致力打造其卓越的聲譽，如今英特爾和三星電子等競爭對手都難以追趕。隨著AI模型越來越大、結構越來越複雜，對高端半導體生產的需求可能在未來幾年持續成長。就目前來看，台積電在半導體產業的長期地位依然穩固，這種強大的競爭優勢使該公司成為AI領域極具潛力的長期投資標的。

在追蹤台積電的17名華爾街分析師中，有12位給予「強力買進」的評等，平均目標價為444.38美元，較5月26日收盤價還有8%的上漲空間；若以分析師給予的最高目標價550美元計算，預估未來12個月內仍有33.4%的上漲空間。

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