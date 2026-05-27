沙崙生態科學園區進2階環評 南市府：生態先行、產業永續並進

國科會南部科學園區預計在台南市歸仁區規劃「沙崙生態科學園區｣，面積近507公頃，送到環境部進行環評大會審查。（記者吳柏軒攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕環境部今（27）日召開第50次環評大會，審查「南科4期沙崙園區」（沙崙生態科學園區）開發案，會中決議進入第2階段環境影響評估，後續將依規定展開更嚴謹審查程序。

對此，台南市政府表示，尊重環評委員專業審議結果，並強調將持續傾聽環保團體對生態保育議題的多元意見。市府指出，台南是1座兼具科技、文化與生態發展的城市，在支持高科技產業根留台灣的同時，也始終秉持環境永續核心價值。

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針對外界關注的草鴞保育議題，市府表示，過去在黑面琵鷺、水雉等指標物種的保育工作已累積相當成果，相關經驗將作為推動草鴞保育的重要基礎。未來將協助南科管理局優化草鴞覓食棲地環境，並研擬在地化生態補償計畫，強化物種保育成效。

市府進一步說明，已推動中央、地方及民間3方合作成立「沙崙科學園區生態保育協作平台」，作為產業發展與生態保護之間的溝通機制。平台整合政府部門、專家學者、生態團體及在地社區，透過科學調查與資料分析，凝聚共識並提出系統性保育對策。

市府指出，自園區籌設以來，相關方案已持續調整，包括強化園區內綠地系統以避免棲地破碎化、規劃區外補償用地，以及跨部門資源整合投入等措施，均逐步落實「生態先行」理念。

市府強調，未來協作平台將持續運作，推動生態多樣性維護、機制建立與淨零損失（No Net Loss）目標，並同步落實長期環境監測與生態補償機制。透過中央、地方與民間協作，希望在科學基礎上推動理性討論，避免經濟發展與生態保育走向零和對立，朝向永續共存的發展模式前進。

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