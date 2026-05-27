台股3檔股票就嚇趴印度股市 印媒檢討提升競爭力、不要只顧假讚譽

印度股市失去全球第五大股市的地位，被台灣超越，再次引發了關於市場估值、人工智慧熱潮以及排名是否真正反映經濟實力的討論。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕印度股市失去全球第五大股市的地位，被台灣超越，再次引發了關於市場估值、人工智慧熱潮以及排名是否真正反映經濟實力的討論。印度媒體livemint報導，印度Capitalmind Mutual Fund執行長申諾伊（Deepak Shenoy）稱，不僅台積電市值超級龐大，聯發科市值也與印度最大的股票石油電信公司相當，台達電市值也超越印度第二大的股票大型私營銀行。

台灣股市總市值在半導體和人工智慧相關科技股強勁上漲的推動下，超越印度。彭博數據顯示，台灣股市市值攀升至4.95兆美元，略高於印度的4.92兆美元。

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這波上漲主要由全球人工智慧貿易推動，而台灣憑藉其全球最大的晶片代工企業台積電在半導體供應鏈中佔據核心地位。截至目前，台股指數在2026年已累計上漲48%，而台積電股價年初至今也上漲了43%，這主要得益於人工智慧晶片需求的爆炸性成長。

申諾伊在社群媒體X上發文稱：「有趣的是，台灣股市中台積電的佔比高達40%，而台積電只是其中一隻股票。但別急著否定這一點，第二大股票聯發科的市值也和印度最大的股票差不多」。

申諾伊指出，即使是台灣第二大和第三大上市公司，以印度的標準來看也是規模龐大的。他說：「市值第二大的股票聯發科，其市值與印度最大的股票（一家石油電信公司，信實工業）的市值大致相當。市值第三大的股票台達，其市值甚至超過了我們市值第二大的股票（一家大型私營銀行，HDFC銀行）。

儘管台灣的市值里程碑在印度金融界引發反響，但申諾伊警告說，不要孤立地將排名視為衡量國家成功的指標。這種比較需要比市值數字更多的背景資訊。

申諾伊表示，「印度的發展需要時間；我們不想要虛假的讚譽，所以現在是時候努力奮鬥，按時實現目標了；台灣的生活品質和人均收入仍將遠高於印度」。

他同時也警告不要進行簡單的比較，敦促關注更深層的經濟因素，以及印度提升生產力和競爭力的必要性。

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