財部：因身障購買或租用輔具支出 報稅時可列報醫藥費

財政部今核釋，因身心障礙而購買或租賃具醫療性質的輔具支出，可列報扣除醫藥費。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今（27日）發布解釋令，納稅義務人、配偶或受扶養親屬因身心障礙而購買或租賃具醫療性質的輔具支出，包括「身體、生理與生化試驗設備及材料」、「身體、肌力及平衡訓練輔具」及「預防壓瘡輔具」等，可於申報綜所稅時列報扣除醫藥及生育費。

財政部說明，可列報醫藥及生育費的輔具支出，包括：依「身心障礙者權益保障法」第26條第2項授權訂定「身心障礙者醫療復健費用及醫療輔具補助辦法」第5條附表所列的醫療輔具；依「身心障礙者權益保障法」第71條第2項授權訂定的「身心障礙者輔具費用補助辦法」第2條第2項所列「身體、生理與生化試驗設備及材料」、「身體、肌力及平衡訓練輔具」及「預防壓瘡輔具」3類輔具。

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財政部說明，「所得稅法」第17條規定的醫藥及生育費，為納稅義務人、配偶及受扶養親屬因病就醫所發生的醫藥費（醫療）支出，得申報扣除。財政部2016年2月核釋因身心障礙「購買」符合上開規定的輔具，可檢附相關文件核實列報醫藥費；但外界對於上開輔具以租賃方式取得者可否列報尚有疑慮。財政部今核釋，如因身心障礙而負擔上開具醫療性質輔具的相關支出，不論購買或租賃，均可檢附相關文件，就實際負擔支出核實列報醫藥費列舉扣除。

財政部表示，為簡化申報綜所稅檢附文件的作業程序，納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買或租賃上開醫療性質的輔具，已依規定向直轄市、縣市主管機關申請補助核准者，納稅義務人可檢附主管機關函復之審核結果及統一發票或收據影本，就超過補助部分的輔具支出列舉扣除；未申請補助或主管機關未予補助者，應檢附醫師出具之診斷證明及統一發票或收據正本，核實列舉扣除。

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