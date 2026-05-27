廣宇新事業雙軌並進 推動營收逐季成長

廣宇今日股東會完成改選，會後由現任董事長李光曜續任原職。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠廣宇（2328）今日於股東常會完成改選，管理層表示，儘管第一季受到原物料價格上漲等外在環境挑戰，廣宇預期在「AI伺服器」與「AFM（軸向磁通電機）」兩大新事業雙軌並進的帶動下，營收有望逐季成長，並維持全年雙位數成長的目標，對中長期策略轉型抱持積極樂觀態度。

廣宇本次董事會提名七名董事候選人，其中包含五名獨立董事及三位女性獨立董事，所有董事候選人均順利當選。本屆董事由產業、律師、會計師、大學教授及環保等各領域專家組成，可望為公司未來發展與監督提供專業建議，謀劃開創新局。股東會後董事會並選任李光曜先生續任董事長，目標繼續帶領公司開拓AI與機器人商機。

請繼續往下閱讀...

廣宇表示，今年第一季因銅價等原物料成本上漲導致營運逆風。然而公司始終維持穩健的資產結構，目前負債比率已降至 27% 以下，現金水位維持在約60億元的健康水準。為了回饋股東的長期支持，即使身處關鍵轉型期，公司仍維持五成以上的現金股利配發率，展現對長期股東的實質回報。

展望下半年，廣宇看好AI伺服器將持續推動營收成長，集團具備馬來西亞產能優勢，憑藉過去在系統組裝累積的豐富經驗，積極擴大馬來西亞產能，提供客戶在地客製化製造服務。此業務不僅能提供即時的營收貢獻與提高產能利用率，更將為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。

除了AI伺服器，廣宇在重電領域的佈局也迎來重大突破發展，透過組建重電領域頂尖團隊，攜手Magnax切入重電應用場景，如發電廠空冷島，利用AFM電機的高節能特性取代傳統工業馬達，以迎接AI基礎建設商機，該產品預計於2026年底前貢獻營收，並於2027年迎來營收與獲利強勁成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法