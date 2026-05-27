欣陸投控股東會通過每股配息1.05元 殷琪：三大事業體穩定成長

欣陸投控今舉行股東會，由董事長殷琪主持，三大事業體將穩定成長。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）今日舉辦股東常會，由董事長殷琪主持，殷琪表示，欣陸投控三大事業體營運維持穩健成長，截至2025年底，大陸工程的工程存量達1147億元、大陸建設營收存量為258億元、欣達環工在手合約餘額則為874億元。

殷琪進一步指出，營建工程事業將持續推動各項工程與新案發展，並投入科技技術應用，以提升施工品質與效率；不動產開發事業將以都市更新與危老重建作為新案開發主軸，並因應市場需求及人口結構變化，調整產品規劃；環境工程及水資源處理事業則將持續拓展再生水、污水處理、廢棄物處理及再生能源等業務。隨著既有專案自2026年起陸續投入營運，預期將為集團帶來穩定的營收與獲利。

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根據該公司年報資料，欣陸投控2025年合併營收為343.78億元，營業淨利為16.53億元，稅後淨利為14.81億元，每股稅後盈餘為1.8元。今日股東會通過每股配發現金股利1.05元。

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