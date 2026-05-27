ABF載板漲價好補！ 欣興4月EPS年增4725％

欣興今年獲利成長強勁。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）近期股價急漲，躋身千元俱樂部，也是目前第一檔ABF載板千金股，欣興今日應主管機關要求公布獲利自結，欣興4月合併營收139.33元，年增28%，稅前淨利34.6億元，年增2809%，歸屬母公司淨利28.44億元，年增高達4387%，單月每股稅後盈餘（EPS）1.85元，年增4725%，已是首季每股盈餘3.28元的56%，欣興獲利成長動能主要來自高階ABF載板需求強勁，今年陸續展開漲價行動，產能利用率滿載。

日系外資預估，欣興在議價能力提升帶動下，2026至2028年毛利率將逐步走升，AI GPU、TPU與ASIC需求持續強勁，加上CPU與網通交換器需求超出市場預期，今年產能幾乎全數售罄，過去兩個月內載板產業已全面轉為賣方市場；除了ABF載板外，光通訊模組亦成為另一成長亮點，去年欣興來自光模組的營收已成長約3倍，營收比重約為10%，在新產線尚未完全開出之前，該公司將持續透過提升生產效率與優化產品組合，推升光模組相關營收與獲利表現。此外，AI OAM板與UBB板應用帶動HDI與PCB良率提升，也進一步支撐欣興整體獲利能力，將欣興目標價從600元大幅調高至1350元，為目前外資圈最高目標價。

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