飛捷歐美佈局升溫 新型POS帶動下一波成長

飛捷董事長林大成（右起），總經理徐嘉宏看好公司中長期營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕銷售時點情報系統（POS）設備供應商飛捷（6206）今天開完股東常會，管理層看好AI與支付技術快速滲透零售與餐飲場域，加速朝著「商用AI算力平台」方向轉型。董事長林大成說，今年除了傳統POS業務維持成長，整合支付功能的新型POS、AI軟體訂閱服務，以及歐美市場布局皆已同步升溫。

飛捷今年第一季每股盈餘（EPS）已創歷史新高，管理層看好第二季營運呈現季增，在手訂單能見度已達約4個月，下半年需求亦維持穩定。今年整體訂單成長中，約一成來自缺貨與價格因素，另外兩成則為實際新增出貨量，顯示終端需求仍具支撐力道。法人預估，在新產品與高階應用帶動下，今年整體訂單成長約3成，全年營運維持樂觀看法，並朝挑戰賺進一個股本（EPS 10元）目標邁進。

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面對近年AI浪潮帶動CPU供應吃緊，飛捷也提前展開供應鏈布局，董事長林大成說，公司自去年底起便開始大規模策略性備料，提前囤積約10個月記憶體、8至9個月SSD，以及約8個月CPU，在全球同業普遍面臨缺料之際，飛捷今年底前料件皆無虞，不僅有助穩定出貨，也同步拉升毛利率與獲利表現。

林大成觀察，目前英特爾（Intel）供貨量僅能滿足公司今年需求約五成，但因提前卡位料源，現階段並未受到太大衝擊。公司採購團隊也已開始布局2027年CPU供應，希望延續供應鏈優勢。

產品布局方面，飛捷近年積極從傳統POS跨向整合支付功能的新型POS，並視其為下一波成長主力，主要是因為過去POS需外接USB刷卡機，如今透過與全球大型支付認證模組供應商合作，可直接將支付模組整合進POS設備中，形成多合一架構，大幅提升客戶使用便利性與黏著度。

林大成提到，目前已有美國大型支付業者開始大量拉貨，首筆訂單即突破萬台，預估未來2至3年內，新型POS於餐飲與零售櫃台場域的滲透率可望突破5成。此外，公司也針對歐洲市場推出迷你支付POS機，鎖定中小型商家應用，目前已取得歐美市場超過千台訂單，後續不排除進一步複製至美國市場。

除了硬體，飛捷近年也持續擴大AI與軟體布局，希望透過訂閱制模式建立高毛利的持續性收入來源。旗下Berry AI（華捷）專注於速食業（QSR）得來速、點餐效率與防盜檢測等AI影像應用，目前已成為全球主要業者之一，並成功以攝影機影像演算法取代傳統埋設感測線圈的方案。

林大成認為，Berry AI去年已接近損益兩平，今年營運可望呈倍數成長，內部目標希望於2027年至2028年間進一步放大獲利規模。未來除既有點餐效率系統外，也將透過交叉銷售方式，延伸至防盜、安全等更多AI軟體應用。

另外，飛捷旗下AI自動結帳相關布局也已開始切入亞洲零售市場，包括泰國與馬來西亞超市通路。不過，由於亞洲人力成本相對較低，AI導入投資報酬率（ROI）仍不如歐美市場，因此今年起已將戰略重心全面轉向歐美，希望搶攻高單價AI零售應用商機。

對於AI產業發展，林大成強調，未來餐飲與零售場域對「商用算力」需求只會持續增加，而飛捷本質上就是商用算力提供商。公司目前也持續強化演算法效率，希望透過較低規格Intel晶片，即可達到過去需高階輝達（NVIDIA）晶片才能完成的運算效果，進一步降低客戶AI導入門檻。

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