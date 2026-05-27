第5次油價衝擊！日銀總裁警告：油價波動將考驗通膨機制

日銀總裁植田和男。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（日銀）總裁植田和男週三（27日）在東京舉行為期2天的國際銀行業會議開幕式發表演說時說道，日本的經驗表明，油價衝擊絕不僅僅是油價衝擊，而是對於整個通膨機制的考驗。植田也提及1970年代以來石油衝擊的影響，並指出，現在實際上正面臨「第5次石油價格衝擊」。

《彭博》報導，依照慣例，植田並沒有在會中就政策走向發出任何公開訊號。日銀將在6月15、16日進行下一次貨幣政策會議，由於人們對於高油價的擔憂，植田的發言可能會助長市場對於當局在下次會議上是否會升息的廣泛猜測。

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植田指出，暫時性或是持續的通膨這之間的界線並不是固定不變的，如果一個暫時的衝擊改變了薪資、預期和價格制定的行為，那麼就可能變成持續的衝擊。

交易員目前認為，日本在下個月升息1碼（0.25個百分點）的可能性約為75％，瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）執行長木原正裕（Masahiro Kihara）週三表示，大幅升息可能對債券市場有利。

中東衝突爆發之後，植田曾多次表示，隨著日本企業行為出現轉變的跡象，企業愈來愈傾向透過漲價將不斷成長的投入成本轉嫁給消費者，央行需要關注通膨風險。

植田指出，油價衝擊來襲時，初始條件相當重要，如果通膨預期已經很高了，薪資也在加速成長，那麼出現第2輪衝擊的風險就很大。植田也提到，2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，日圓疲軟加劇了日本面臨的衝擊。

植田表示，能源和食品價格上漲，全球供應鏈中斷，俄羅斯入侵烏克蘭加劇了大宗商品價格的壓力，對於日本而言，日圓貶值進一步加劇了進口價格的上漲。

在植田發表這段演說之際，日圓的匯率已貶破當時的水位，週三東京市場，日圓兌美元匯率約在159.2上下，2026年至今，日圓平均匯率為157.59；2022年，日圓全年平均匯率為131.55兌1美元。

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