曾海華接任崇越董事長 潘重良「另有任務」

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電先進製程材料供應商、半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技（5434）昨股東會進行董事全面改選，經營團隊的首席執行長陳德懿、執行長吳玉敏皆以法人代表身份首度進入董事會，新任董事會並推舉原共同總經理曾海華升任董事長，李正榮仍任總經理，原任董事長潘重良續任崇越董事，但卸任董事長職；潘重良表示，他「另有任務」，因此，董事長交棒給曾海華。據了解，潘重良將接集團另一位副董事長賴杉桂的永續長職，並掌管工程相關業務。

崇越新任董事成員包括潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發法人代表分別是呂素卿、陳德懿、吳玉敏；獨立董事許和鈞（銘傳大學財務金融學系教授/講座教授）、幸大智（國巨律師事務所合夥律師兼所長）、陳宥杉（國立臺北大學學術副校長）、孫碧娟（大同大學經營學院榮譽教授）。

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曾海華畢業於臺北大學企業管理碩士，現年65歲，他除了是崇越科技董事長之外，也兼任上海崇誠國際貿易、蘇州崇越工程、上海崇耀國際貿易、崇誠貿易有限公司、崇越興業化學（張家港保稅區）有限公司、安永生活事業（股）、Asia Holding董事長；並兼任上海浦飛芯電子有限公司董事，具營運判斷、經營管理能力，並深化中國市場。

崇越受惠AI引爆半導體先進製程需求，旗下光阻劑、光罩基板、矽晶圓等關鍵材料需求強勁，去年營收與獲利皆創新高，稅後每股盈餘為21.81元，股東會通過每股配發現金股利13.5元，也創歷年新高，配息率超過6成。

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