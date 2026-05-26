俄烏戰爭帶動無人機需求！台灣出口暴增20倍 搶攻非紅供應鏈商機

台灣無人機業者正以「非紅供應鏈」搶進全球市場，今年前4個月的出口量激增近20倍，主要銷往捷克和波蘭，再轉進烏克蘭。（本報資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕俄烏戰爭持續進行，加上中東衝突不斷，推升了全球無人機的需求，台灣無人機業者嗅到龐大商機，正以「非紅供應鏈」搶進全球市場，今年前4個月的出口量激增近20倍，主要銷往捷克和波蘭，再轉進烏克蘭。

《法新社》報導，隨著國際間的衝突加劇，各國政府紛紛加強國防支出，用於偵察和打擊的低成本無人機需求強勁。在全球競爭日益激烈的無人機產業中，台灣是相對新進的參與者，目標是成為無人機和相關零組件生產的「亞洲樞紐」，且全機不含任何中國材料，或打入所謂的「非紅供應鏈」。

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這意味了台灣生產的無人機售價可能是大疆創新（DJI）等中國競爭對手的3倍以上，但自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，兩國對無人機的需求猛增，也帶動台灣無人機的銷量出現爆炸性成長。

中國近年來對無人機實施出口管制，也為在國內難以取得足夠銷量的台灣廠商創造了商機。台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）政策分析師李希希（Samara Duerr）表示：「由於國內需求不足，業者必須走向國際，以建立規模並累積經驗，好讓台灣具備產能，並掌握未來快速擴產的方式。」

官方貿易數據顯示，今年前4個月，台灣的無人機出口激增至18萬1159架，較去年同期成長近20倍，且已超越去年全年總出口量，絕大部分是銷往捷克、其次是波蘭。DSET認為，台灣多數外銷的無人機是由慈善組織出資購買，然後捐給烏克蘭。

台灣是全球人工智慧（AI）技術與半導體晶片製造重鎮，希望將這個經驗應用在無人機產業，目標是在2030年將每月無人機產量提升至10萬架，較先前訂定的目標在2028年前生產1.5萬架大幅提升。

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