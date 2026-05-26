政大人要永記尹學長的好！謝金河曝尹衍樑為政大默默奉獻事蹟

謝金河曝只要遇到政大的事，尹衍樑總是特別用心。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今凌晨辭世，享壽76歲，各界哀弔；財信傳媒集團董事長謝金河緬懷，只要遇到政大的事，尹總是特別用心，他列舉尹衍樑為政大做的種種事蹟，直呼「政大人要永記尹學長的好！」

謝金河在臉書表示，2014年的時候，政大體育館年久失修，他詢問尹衍樑有工程部門，能不能幫忙政大診斷一下，尹先生二話不說，立即請工程部門人員來會診，確定是地層下陷，只能拉皮，費用3億左右。為了避嫌，3億由尹先生掏腰包，工程別人來做。經過重新打造的政大體育館煥然一新，後來政大籌組雄鷹隊，才有今天的六連霸。

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謝金河表示，只要是遇到政大的事，尹學長總是特別用心，在鄭瑞城校長的時代，有一次學校評鑑，政大排名比銘傳大學還低，尹很不服氣打電話問：「怎麼會這樣？」後來他決定捐助政大商學院，那個時候，台大有頂大計劃，教授薪水比政大多兩成，尹先生決定補那個差額，一出手就是5年。

此外，尹先生還採用預鑄的方式，只用不到2年的時間幫政大蓋出一座世界級的達賢圖書館，政大企家班同學受到他的感召，大家一起捐設備，達賢圖書館可以說是尹先生為報恩出錢出力蓋的。

謝金河強調，這些點滴，都是尹先生默默的奉獻，政大人要感念尹先生為政大所做的一切。

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