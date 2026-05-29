LTN經濟通》川普迷因手機 說好的「Made in USA」呢？

在多次延期後，川普家族推出的T1手機終於開始出貨了。（擷取自trumpmobile官網）

499是信仰稅? 瞄準MAGA鐵粉經濟



〔財經頻道／綜合報導〕遞延9個月後，美國總統川普家族所推出的智慧型手機終於在今年5月正式向媒體與預購用戶發貨了。據悉，T1手機定價為499美元，是一款安卓智慧型手機，配備6.78 吋AMOLED 顯示屏，支援120Hz更新率，搭載驍龍處理器，擁有512GB 儲存空間、5000mAh 電池（支援 30W 快充）以及三相機系統，並預載Truth Social應用程式。

川普行動（Trump Mobile）同步推出名為「The 47 Plan」的月租方案，每月收費47.45美元，外界普遍認為，「47.45」是在暗示川普曾是美國第45任總統，並挑戰成為第47任總統，政治象徵意味濃厚。

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不過，市場卻傳出，該實機發貨後，其產品外包裝已將「美國製造」修改為「美國驕傲組裝」；且，該款手機外形神似台灣手機品牌宏達電（HTC）於2024年所推出的中階機款 U24 Pro。

外界普遍認為，「T1」手機的核心客群相當明確，比較像是鎖定MAGA支持者的「政治流量變現」實驗。為了進一步強化政治認同感，手機還內建川普自家社群平台Truth Social，試圖打造屬於保守派支持者的數位生態系。但，當T1手機規格曝光後，引發外界對於T1的「性價比」感到質疑。

科技媒體《Tech Advisor》分析，川普手機T1並沒有其支持者所宣稱的那樣物有所值。在瞬息萬變的行動科技領域，因為T1的基礎機型於2024年6月2日上市，距今已接近2年的時間，此外，T1還遞延9個月才出貨，以時間點來說，機型設計已不合時宜。

此外，T1採用的Snapdragon 7 Gen 3晶片定位，這定位偏向中階市場，若以499美元售價來看，硬體競爭力並不突出。畢竟目前的Android同價位已有Google Pixel系列、OnePlus等中高階機型可供選擇，在相機、AI功能與軟體體驗上都更具優勢。

部分供應鏈人士更認為，若以中國ODM（原始設計製造）市場估算，T1類似規格機型成本可能僅約150至200美元。外媒也估算，若自己DIY一部川普T1手機，整體零組件成本應不會超過275美元。

但市場人士也直言，若以科技產品標準衡量，T1或許很難與主流品牌競爭；但若視為一種政治符號商品，499美元的價格，對部分支持者而言，就不是問題，而是一種政治身份認同。

川普家族正逐漸把政治支持轉化為可持續收費的「訂閱經濟（subscription economy）」。從Truth Social、NFT、加密貨幣，到如今的手機與電信服務，川普正嘗試建立屬於保守派支持者的封閉式商業生態。

市場傳出，川普T1手機由中國聞泰科技代工製造，外形神似HTC U24 Pro。（示意圖，歐新社）

「美國製造」翻車？T1手機遭爆疑似中國貼牌 外觀撞臉HTC

近年，川普持續高喊製造業回流、美中科技脫鉤，並多次批評美國過度依賴中國供應鏈。但川普家族推出的T1手機，卻被多家科技媒體質疑，可能與中國ODM（原始設計製造）供應鏈存在高度關聯。

根據科技媒體《Futurism》與其他外媒指出，T1手機在外型與規格上，與T-Mobile旗下REVVL 7 Pro 5G高度相似，而REVVL系列背後的重要ODM廠商之一，正是中國大型手機代工企業聞泰科技（Wingtech），其股權與資本結構帶有濃厚的中國官方（國資）背景

聞泰科技是全球大型手機ODM廠商之一，長期替多個品牌代工中低階Android手機，在全球智慧手機供應鏈具有重要地位。市場人士指出，許多品牌手機其實都並非自行設計，而是採用中國ODM廠商提供的「公版機」再重新包裝、貼牌銷售。

外界之所以高度關注T1供應鏈背景，主要是川普長期以來對中國手機與科技供應鏈採取強硬立場，並推動供應鏈回流美國。但市場卻認為，川普真正想在美國建立完整的智慧手機產業鏈，難度遠高於政治口號。

《Futurism》表示，T1手機的外觀與台灣HTC在2年前發布的U24 Pro驚人地相似，很可能TI與U24在同一家台灣工廠組裝。不過，各個零件的來源地仍有待觀察，因為T1的核心零件很可能來自中國，因為中國在OLED顯示器和電池生產領域佔據著世界主導地位。

專家認為，目前美國幾乎缺乏大規模智慧手機量產基礎設施，若真要完全在美國本土製造手機，不僅成本極高，也缺乏完整供應鏈支援。即便是蘋果，近年積極推動供應鏈多元化，仍難以完全脫離中國與亞洲製造體系。

分析師表示，T1事件某種程度上再次凸顯全球科技供應鏈的現實，即使政治上高喊「去中國化」，智慧手機產業仍高度依賴亞洲製造體系。畢竟從OLED面板、PCB電路板、鏡頭模組、電池，到手機組裝，目前全球智慧手機核心零組件供應鏈仍高度集中在中國、台灣、南韓與東南亞。

部分市場人士認為，川普家族正在打造「MAGA版數位生態系」。（路透）

T1不只是手機 更像「政治版Costco會員制」

分析認為，T1真正的意義可能根本不在手機本身，畢竟若單看硬體，很難真正挑戰蘋果或三星。但若從商業模式角度來看，川普行動更像是一個流量入口，真正重要的，可能是月租收入、支持者數據、長期訂閱，以及川普陣營對保守派用戶流量的掌控能力。

川普也正逐步建立自己的數位版圖，包括Truth Social、Trump Media、NFT、加密貨幣、電商商品，如今再加上手機與電信服務，市場開始出現一種說法：川普正在打造「MAGA版數位生態系」。

但與中美手機品牌廠不同的是，小米與蘋果販售的是科技服務與硬體體驗，但川普T1手機，不只在於通訊功能，所瞄準的是「長期掌握用戶」，只要支持者持續使用Trump Mobile月租方案，就意味著川普陣營能長期維持與支持者之間的流量連結，甚至形成封閉式內容與商業循環。

有市場人士甚至形容，這策略更像是「政治版Costco會員制」：支持者不只是購買商品，而是透過持續訂閱表達政治忠誠與身份認同。

總部位於加州的Purism，其一款售價1999 美元的智慧型手機，幾乎全部產自美國。

（擷取自社交平台）

「Made in USA」不見了？外媒揭美國製造真相

去年，「川普集團」成立自有行動通訊品牌「川普行動；Trump Mobile」，同步推出品牌智慧型手機「T1」，其金色外殼背面印有美國國旗，上方字樣是「TRUMP MOBILE」，下方字樣是「Make America Great Again」。從視覺上看，川普T1手機意在表達政治立場。

延遲近一年後，T1手機終於出貨了，但實際產品與最初的宣傳卻出現了明顯落差。外媒指出，首先是設計細節，T1機身背後印製的美國國旗圖樣被發現只有11道象徵獨立殖民地的橫條紋，而非標準的13道，在這一款主打「極致愛國主義」的手機恐是明顯的失誤。

此外，最更引人關注的是「產地問題」。據悉，原本官方網站上主打的「美國製造」（Made in the USA）宣傳標語已被悄悄移除，取而代之的是「美國驕傲設計」（American proud design）；手機外盒的標示也更改為「美國自豪組裝」（Proudly assembled in the USA）。

根據《Wired》報導，目前市場上真正完全在美國製造的手機只有一款，就是由Purism推出的 Liberty Phone，其售價約近2000美元。美媒指出，這款手機在美國組裝、測試和包裝，其印刷電路板（PCB）也是在美國製造。

據悉，包括PureOS作業系統在內的軟體開發完全在美國完成，主機板和關鍵電路板模組均在美國本土製造，但手機機身、攝影機、數據機和WiFi/藍牙模組等關鍵零件均來自海外供應商，主要產自中國和印度與南韓，至於螢幕和電池從中國進口，攝影機則產自南韓國，處理器由一家荷蘭公司製造，晶片可能是在南韓或亞洲或歐洲的其他地方製造。

數據顯示，Liberty Phones是由4名工人以手工方式將手機組裝在一起，每月能夠生產約 1萬台。相較之下，蘋果的製造合作夥伴富士康據說在高峰期每天能夠生產多達50萬台iPhone。這意味著，在最大產能下，其生產線每12分鐘就能生產1萬部 iPhone。

Purism創始人兼首席執行長Todd Weaver表示，為了盡一切可能在美國進行生產，已經努力了10年，但目前還有一些零件還沒有建立起供應鏈，未來將繼續努力，直到實現這一點。但他同時也承認，其供應鏈的全球性。

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