不捨學生尹衍樑辭世！王金平：國家社會的損失

已故潤泰集團總裁尹衍樑（圖右）多年前獲頒彰化師大名譽博士學位，昔日恩師、立法院長王金平也到場見證。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今晨辭世，尹衍樑曾自述少年時期十分叛逆，後來遇到良師徹底改變了他的人生方向，而這名良師就是前立法院長王金平。王金平今日於立法院受訪表示，這是社會的損失，大家都非常不捨，非常懷念他。「我們有這個緣分，我也以他為榮，這麼高的成就讓很多國人及受惠者感念，我們都會懷念他」。

王金平去年曾在東海大學講座分享，他擔任老師時，為一名打架負傷的孩子包紮傷口，並語重心長地勸導對方，而這段互動也讓這名孩子深受鼓勵，專心向學改變命運，長大後成就一番事業，這位學生便是尹衍樑。

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王金平今日表示，尹衍樑辭世是社會的損失，大家都非常不捨，非常懷念。人生的過程中當然有年少氣盛之時，從進入社會以後，精進自己學業，拿到博士、赴美留學等，最重要的是尹衍樑有最高的智慧來經營事業，也有最大的慈悲心布施社會各階層、領域，受惠者非常多，尹衍樑奉獻的成就是讓大家感恩、感念及讚嘆的，他對社會各個領域都非常深入，他的過世是國家社會的損失。

王金平說，尹衍樑自從向他表達從此不再跟人打架以後，真的再也沒有跟人家發生衝突打架情事，是一諾千金之人。尹衍樑絕頂聰明、極富正義感，又有一顆能體諒別人的心，他後來樣樣呈現出來的就是最完美的人生，他一生的成就是最圓滿的。

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