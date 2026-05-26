「危老條例」落日最後1年倒數 申請、核准月均件數較熱絡時幾近腰斬

距離明年5月底落日期限，現行「危老條例」已進入最後1年倒數。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕距離明年5月底落日期限，現行「危老條例」已進入最後1年倒數，而今年的申請受理件數、核准件數也跟著腳步放緩許多。

根據內政部都市更新入口網站最新發布，今年截止4月底，全國受理件數僅157件、核准件數僅154件，平均1個月分別約39.25件、38.5件，若對比最熱絡的2022年，1年受理件數880件、核准件數785件，平均1個月各約73.3件、66.25件，今年不論是受理還是核准的單月平均數均較最熱絡時幾近腰斬。

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房產業者分析，由於該條例設有落日期限，且進入最後1年倒數，即便內政部已研擬修法把落日條款刪除，並增修新獎勵措施，甚至有可能將甫推行的老屋延壽政策納入修正草案內容，但在修正草案還未經過立院三讀通過前，目前業者申請態度只會相對保守。

修正草案未明確

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，由於房市景氣不佳，以及「危老條例」修正草案尚未定案，民間不知最後通關版本容積獎勵會更優惠還是會縮水，多推遲整合進度，以不變應萬變來面對法規更動疑慮，預料修正案定調或修法通過後，法規內容較為明朗，老屋重建效率應會恢復正常。

而截至今年4月底，全國危老案申請件數累積有5235件、核准件數則有4916件，主要又集中在六都，其中台北市受理、核准件數均突破1千件，各為1195件、1065件，第二多則是台中市，申請件數為1065件、核准件數為994件。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然都更、危老、聯合開發等途徑成為土建融管制下，建商降低前期投資風險的顯學，但由於市場銷售動能差、建築投資成本高等不確定性波動大，減量經營的趨勢不變，尤其危老時程獎勵值誘因越來越低，與都更競合之下，還有政策轉接軌的紅利期待觀望，申請、核准量已經趨近熄火。

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