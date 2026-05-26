虹堡看好第2季雙重成長 醞釀iPOS專案添新柴火

虹堡今日召開股東常會，董事長辛華熙看好第2季營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕智慧零售與金融支付設備供應商虹堡（5258）積極推動產品與營運轉型，管理層看好第2季營運無論季對季或年對年表現都可望成長，5、6月出貨現況良好，在手專案訂單能見度看到第3季，預期出貨高峰落於第4季，整體上下半年業績分佈大約4：6，美洲客戶拉貨動能強勁，日本業務也有增溫機會，目前正積極開拓新市場，醞釀旗下iPOS產品明年放大營收貢獻。

虹堡隨著全球智慧零售、自助支付需求升溫，公司近年逐步淡化傳統讀卡機業務，轉向金融轉換器（Financial Converter）、智慧零售（Smart Retail）、iPOS及大型POS終端設備布局，同時強化美洲市場與海外通路建設，盼藉此擴大營運動能。

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虹堡董事長辛華熙表示，目前美國市場需求仍相當強勁，日本市場也有成長機會，歐洲則維持平穩，但東南亞市場仍面臨中國廠商內卷帶來的低價競爭壓力。現階段正積極開拓墨西哥、巴西與土耳其等新市場，除評估透過子公司成立據點外，也不排除採取併購方式切入，以強化在地化布局與全球市占率。

產品策略方面，虹堡傳統讀卡機已非目前主要推動專案，今年較看好的方向為智慧零售、無人支付與金融轉換器產品，其中大型POS機將是未來重要布局，尤其美國市場需求相對明顯，但因涉及客戶認證與導入流程，真正發酵階段仍需時間，主要是現今產品導入周期普遍拉長，從開發、驗證到客戶認證約需1至2年，因此部分今年接獲的新案，預計將於明、後年才開始正式出貨。

除了硬體設備，虹堡也持續推進雲端平台布局，強化「CASHUB」產品線，整合遠端遙控、交易金鑰管理、Android應用平台、電子發票與商店後台管理等功能，希望提高客戶黏著度，並建立穩定、持續性的經常性收入模式。隨著全球電信商逐步停用2G／3G服務，加上邊緣AI（Edge AI）應用與無人自助設備需求增加，管理層看好支付設備市場正迎來新一波換機潮，將有助帶動新產品需求成長。

在接單模式上，發言人塗美雲說，公司過去多透過系統整合商（SI）承接案件，未來目標逐步轉向直接接洽終端客戶，希望成為直接供應商，藉此提升毛利率與客戶掌握度。關於部分客戶因系統轉換與內部流程問題，去年曾出現回款遞延情況，第1季也提列近5000萬元信用減損，最快有機會於第3季回沖。

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