南僑董事長陳正文 市場挑戰大今年營運仍將優於去年

南僑（1702）董事長陳正文（右）和副董事長陳羽文（左）今天首度聯袂出席南僑股東會。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑（1702）董事長陳飛龍年初辭世，次子陳正文今天首度以南僑董事長的身份主持股東會，陳正文表示，雖然市場消費疲軟，中國復甦力道微弱，但南僑台灣、泰國和中國市場今年將同步成長，全年營運將優於去年。

陳正文指出，中國市場享受了二、三十年的高成長，現在市場內卷嚴重，經營比較辛苦，不少麵包店與餐飲業者退出市場，現在打的是不一樣的仗，雖然市場已開始復甦，但很微小，不認為很快就會回到GDP兩位數成長。

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中國上海的餐飲部分，寶萊納3個點外國客慢慢回流，外國客在疫情前佔約3成，前兩年降到10%左右，現在又慢慢回升到20%。

泰國廠將發揮集團整合優勢，在戰爭前中東、非洲、南美洲都陸續有斬獲，這兩年也加大在東南亞國協的布局，包括自有品牌的經營跟代工客戶都有不同發展跟佈局，也在印尼設立公司。

同時善用沒有貿易障礙的優勢，把東南亞國協和中國市場打通，目前已將泰國麵包零食賣到中國主流超市，由於西方對米飯產品的需求愈來愈高，尤其是嬰兒米餅成長動能很快，泰國將擴增米飯類產品生產線。

台灣市場一直都有新產品的開發，烘焙原料新的客戶及餐飲客戶訂單成長也非常明顯，冷凍麵與冰淇淋短中期都有產能增加需求，杜老爺一直在滿產狀態，台南廠已不夠使用，會持續擴大資本支出。

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