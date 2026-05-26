包辦日常開銷金援愛女 7旬老夫妻一看存摺瞬間絕望

退休族為「親情」的長期金援，容易壓垮晚年人生。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原本以為是在「救女兒」，最後卻差點毀掉自己的晚年。日本一對70多歲夫妻，原本以為靠著退休金與年金，能夠安穩度過晚年，沒想到多年來持續金援女兒，從房租、教育費到日常開銷幾乎全數包辦，最終卻讓自己的退休人生也一起拖進深淵，兩人的晚年被壓垮。

日媒報導，76歲的正人（化名）與73歲妻子美代子（化名），目前靠著每月約24萬日圓（約新台幣4.7萬元）的年金生活，退休至今已有8年。夫妻原本認為，只要節省開銷，加上過去累積的退休金與存款，生活應該還過得去。

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然而，這樣的平靜生活，卻在長女由香（化名，45歲）離婚後逐漸改變。由香離婚後，帶著年幼女兒搬回老家附近生活，雖然有兼職工作，但收入始終不穩定，生活壓力沉重。

一開始，夫妻倆只是偶爾送些白米、蔬菜與生活用品，也會在孫女生日包點紅包。但隨著時間過去，由香開始頻繁向父母開口，希望幫忙支付房租、手機費、車檢費與孩子教育費等開銷。

正人坦言，當時只覺得「只要女兒與孫女不要受苦，自己忍一下沒關係」。美代子也認為，身為父母，本來就應該幫助孩子度過難關。只是，原本暫時性的援助，後來卻慢慢變成每個月固定出現的支出。

真正讓夫妻驚醒的，是美代子一次住院檢查。她在查看存摺後，才發現多年來對女兒的支援，累積金額早已高達數百萬日圓，甚至開始威脅夫妻兩人的退休生活。更讓她感到無力的是，這段援助似乎早已看不到終點。

雖然女兒並非不懂感恩，但長期下來，「依賴父母幫忙」早已變成生活的一部分。「這個月再幫我一下」、「下個月一定還」等話語，多年來不斷重複。

美代子忍不住對丈夫說「那我們自己的晚年怎麼辦？」但正人始終無法狠心拒絕女兒，甚至認為，若突然停止支援，女兒恐怕無法生活。

如今，夫妻倆已開始討論，未來將逐步減少對女兒的金援，希望重新找回屬於自己的退休生活。不過，他們也坦言，長年建立的依賴關係，並非說切割就能切割。美代子感嘆，原本以為是在幫助女兒的人生，到頭來卻發現，最先崩塌的竟是自己的老後生活。

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