另類總裁尹衍樑飆重機、駕帆船 捐出千億財產

潤泰集團總裁尹衍樑辭世。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕從叛逆小子蛻變為擁有千億身價的潤泰集團總裁尹衍樑，可說是另類總裁，私下的他，愛飆跑車、騎重機，更喜歡開著帆船、遊艇乘風破浪，從極限運動中領略到經營事業「有風險，才有利潤！」

尹衍樑人生充滿戲劇性，少年時期十分叛逆，常常打架鬧事，甚至被送進彰化進德中學管訓班，接受高壓管教，後來遇到良師徹底改變了他的人生方向。

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尹衍樑接掌家族事業，徹底一改過去什麼都不敢做的心態，把守成就好的消極作風，扭轉為積極進攻的冒險精神，展現精準的投資眼光，帶領家族原本傳統的紡織大廠成功轉型，並建構了橫跨紡織、營建、金融、零售、生技與醫療的產業帝國。

他更創辦了被譽為「亞洲諾貝爾獎」的唐獎，捐出30億元市值股票促成唐獎，每位得獎者可獲得170萬美元（約新台幣5000萬元），獎牌是純金打造，創辦唐獎也是他人生最引以為傲的夢。

幾年前，他受訪時談到將捐出人95％財富做公益，估計以千億為單位，剩下的部分，留給太太2％、兩個子女各1％，直言「把錢都捐出去，只是為了自己的孩子。」

他的想法是，「有錢人，哪一家在爸爸死後兒女還能和諧相處？第二代可以，第三代也會散盡千金，賭博、吸毒，錢最終還是回到社會上。只是，用一種會讓父母感到羞恥的途徑。」

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