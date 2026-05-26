黃仁勳稱台灣要更多電 卓揆：2032年前電力無虞

行政院長卓榮泰今（26）早接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕輝達執行長黃仁勳近日表示，面對台灣製造業快速發展，國內需要更多電力供應，直言沒有能源就無法實現經濟增長。對此，行政院長卓榮泰今指出，政府除推動二次能源轉型，也強調在台電估算下，國內供電至2032年都無虞；卓揆更透露核安會現就台電的傳統核電廠自主安全檢查、再運轉計劃進行評估，重申政府有責任提供充足電力。

推動二次能源轉型、核電再運轉計劃審查中

美國輝達執行長黃仁勳近日抵台，準備參加下（6）月開幕的台北國際電腦展（COMPUTEX），而他昨日表示，台灣製造業正在快速發展，特別是未來針對北市科與AI資料中心等潛在能源需求，加上台灣晶片及電腦裝置的需求在增加，自然需要更多電力供應，強調「如果沒有能源，就無法實現經濟成長」。

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被問及黃言論是否凸顯國內能源供應有限，以及如何因應，行政院長卓榮泰今（26）表示，政府推動二次能源轉型，就是為各個產業提供足夠且乾淨的能源；像是燃煤電廠改制新式燃氣電廠，無論在空氣環保、淨零排碳，甚至在發電效率都有所提高；且據台電縝密估算，國內用電需求在「2032年前」都不會發生不足的現象。

此外，針對傳統核電廠，現也已由核安會對台電提出自主安全檢查、再運轉計劃展開實質審核，並多方面進行中。

卓榮泰強調，台灣對全世界的產業都有責任，政府務必要提供乾淨、且穩定無虞的電力供應。

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