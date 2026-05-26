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世芯股東會：ASIC是世芯DNA 成長率將超越GPU

2026/05/26 11:27

世芯今日召開股東會，世芯董事長沈翔霖（右）主持。（記者卓怡君攝）世芯今日召開股東會，世芯董事長沈翔霖（右）主持。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）今日召開股東會，世芯董事長沈翔霖表示，雖然過去三年GPU主導整體AI運算市場，但ASIC（客製化晶片）具備成本效益、差異化，未來有機會取代部分GPU，ASIC的市場規模要超越GPU可能還需要一段時間，不過，ASIC目前成長動能比GPU更強，未來ASIC的CAGR（年複合成長率）有機會超越GPU，AI ASIC正進入新一波高速成長期。

隨著大客戶AWS的3奈米AI加速器專案開始放量，世芯下半年營運迎來爆發動能，沈翔霖強調，ASIC是世芯的DNA，公司成立以來方向從未改變，專注在ASIC領域長達20年，過去5到10年，市場並不看好ASIC，認為一個設計只能服務一個客戶，和通用型晶片的數量落差太大，但隨著AI運算需求走向客製化，ASIC具備產品上市時間縮短、成本效益與差異化的優勢，未來將持續擴展北美市場，若客戶有CPU相關ASIC的需求，世芯也可以提供。

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